Conferencia sobre persecución a cristianos

Refugiados de Irak y el arzobispo sirio Nicholas Matti Abd Alahad denunciaron ayer en una conferencia en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) "el grave genocidio religioso" que existe en la zona. "Cada vez que salía de mi casa, me despedía de mis padres, porque no sabía si iba a volver", relataron dos cristianos de Mosul acogidos en Can Pastilla.