El 14,1% de los ciudadanos de Balears tiene dificultades para llegar a fin de mes

El 14,1% de los ciudadanos de Balears tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes, mientras que el 28,6% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 9,9% presenta retrasos en los pagos de la vivienda principal. Así lo pone de manifiesto la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que la tasa de riesgo de pobreza en Balears alcanza el 15,5% por ciento, lo que significa que aproximadamente uno de cada siete baleares se encuentra en riesgo de pobreza.



Además, el 36,5% de los baleares no puede permitirse irse de vacaciones fuera de casa una semana al año. Por otra parte, los ingresos medios por persona en Balears se sitúan en 12.222 euros.



Los ingresos medios anuales netos por hogar se situaron en 2015 en 26.730 euros, un 2,4% más que en 2014 y primer incremento anual desde el ejercicio 2009, según la encuesta. Esta cifra es además la más alta desde 2012, cuando los hogares ingresaron una media de 26.775 euros anuales.



Asimismo, la encuesta revela que los ingresos medios por persona alcanzaron en 2015 los 10.708 euros, cifra un 2,8% superior a la de 2014 y la más alta desde 2011. Fuentes del Ministerio de Economía destacaron que es el segundo año consecutivo en el que se registra un aumento del ingreso medio por persona en el archipiélago.



Según el INE, el 38,1% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2016, el porcentaje más bajo desde 2011 (37,8%). El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes liquidaban al contado.



La encuesta revela también que en el momento de su realización (en la primavera de 2016), el 15,3% de los hogares llegaba a final de mes con "mucha dificultad", porcentaje que ha aumentado 1,6 puntos respecto a 2015 (13,7%). En este sentido, el Ministerio de Economía subrayó que, dado que el consumo de los hogares está aumentando, es posible que parte de este incremento en el porcentaje de familias que llegan con mucha dificultad a fin de mes responda a un mayor gasto de los hogares como consecuencia de la mejora de la confianza de los consumidores.