El GOB pide al Govern "valentía" para aprobar el tributo

Menos estudios de impacto y viabilidad, y más medidas "valientes" para crear límites reales al turismo que lo inunda todo. La portavoz del grupo ecologista y conservacionista GOB, Margalida Ramis, respalda el proyecto explicado por el vicepresident Barceló a Diario de Mallorca, pero recuerda que llevan meses pidiendo una ecotasa como está y expresa un temor: "Lo que nos preocupa es que no hay un anuncio público de la ecotasa, sino que dicen que lo van a estudiar. Y lo explican con la misma excusa de toda la legislatura, que es el que el marco europeo no permite fijar límites reales. Por eso lo que pedimos es valentía para aprobar la medida. En el caso de los coches la única alternativa legal para limitar la llegada de vehículos de alquiler es la fiscal. Que se haga, y bien, no aprobando solo un tributo para recaudar en el que el destino de los fondos no está claro: debe quedar definido que el dinero que van a ingresar con una ecotasa así es precisamente para revertir los efectos del exceso de vehículos, y darle la vuelta a una tendencia que hoy es hacia la contaminación y la reducción de la calidad de vida en las islas", reflexiona Ramis.

Cupos cerrados de coches

La líder ecologista considera además de que la situación es límite. Habla de hecho de "colapso de coches" a estas alturas de año en puntos de gran atracción turística como Formentor o Cala Tuent. La solución, argumenta Ramis, está ligada a una ecotasa y a medidas como las que ya se han aplicado en Cala Varques, Es Trenc o calas de Menorca para limitar el número de coches que acceden a algunos puntos: "Hay que fijar numerus clausus, cifras cerradas de vehículos en un lugar, y cuando se alcancen, impedir que pasen más", opina.