Podemos advierte de que existe una "fricción" en el Pacto si Barceló no dimite

Podemos insistió ayer en pedir la dimisión del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, a raíz de los contratos con el estratega electoral de Més, Jaume Garau. El líder podemita, Alberto Jarabo, apuntó que "existe una fricción" entre los partidos del Pacto que apoyan al Ejecutivo de Francina Armengol mientras el vicepresidente siga en su puesto. Añadió que Barceló está en "situación precaria" en el Govern. Jarabo reclamó una reunión de los partidos que conforman los acuerdos del cambio para analizar la situación, pero Més y PSOE le dieron largas.

Mañana miércoles está previsto un encuentro de los partidos de izquierda, pero ni socialistas ni econacionalistas tienen pensado tratar esta cuestión. Podemos habló ayer de "diálogo insistente" y recordó que el código ético y la comisión de ética calificó de falta de objetividad, ejemplaridad y transparencia los contratos de Més. Pese a ello, Podemos no se plantea dejar de dar apoyo al Govern. Seguirá insistiendo en la necesidad de que Barceló dimita.



Lo que está claro es que las relaciones entre Podemos y Més están muy deterioradas. Ayer los econacionalistas anunciaron que presentarán enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para reclamar 100 millones por el transporte de residuos entre las islas. Lo curioso del caso es que Més ha recurrido al partido hermano de la Comunidad Valenciana, Compromís, para presentar la enmienda en el Congreso de los Diputados. No se ha dirigido, de momento, al partido con el que concurrió en las pasadas elecciones, Podemos, que tiene dos diputados de Balears en las Cortes. En Més apuntan que no está descartado que hablen con ellos. No obstante, el primero paso de los ecosoberanistas ha sido alejarse de los podemitas.





El Pi contra los 'okupas'



El Pi presenta hoy una proposición no de ley para instar al Gobierno central a que modifique el Código Penal y se pueda sacar en solo cuatro o cinco días a las personas que han ocupado de forma ilegal una vivienda. Jaume Font habló de "mafias" que están usurpando las propiedades privadas: "Es muy triste que cuando vas a tu casa te la encuentres ocupada y encima te dan una paliza", aseveró. Esta moción también será presentada en los ayuntamientos.



Por otra parte, el PP calificó de "cortina de humo" que el Govern le pida que devuelva los 153.000 euros que, según una sentencia judical, cobró de más en la campaña de 2007. Los populares dicen que el Govern no tiene potestad.