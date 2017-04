La empresa de la mujer de Escribá retira de su web la falsa publicidad

Tras las informaciones publicadas por este diario y el requerimiento emitido desde la conselleria de Salud, Bega Pharmaceuticals ha retirado de su web la publicidad engañosa sobre el Dhalifort, un "complemento nutricional" al que atribuían fines curativos contra el Alzheimer.

Salud abrirá un expediente sancionador y remitirá toda la información a la Unidad de Sanciones por una infracción "grave". Es la segunda vez que los científicos ahora detenidos o sus empresas vinculadas reciben un requerimiento del Govern por publicidad engañosa: en 2012 ya se les advirtió de que no podían ir diciendo que el Minerval curaba el cáncer.

Ayer por la mañana, la compañía administrada por Juana Alemany Serra (y no Juana Serra Alemany, como por error se indicó en la información del pasado día 20), la mujer del catedrático de la UIB, Pablo Escribá, ya había eliminado de su web toda la información referente a este producto, que sigue a la venta como suplemento y a un precio de 290 euros por un bote de 30 pastillas.

Salud, tras una investigación en la que han colaborado las direcciones generales de Farmacia y Salud Pública, hizo un requerimiento a la compañía a principios de este mes para que suprimiera toda la publicidad que otorgaba cualidades terapéuticas a este producto registrado en Hungría y que solo puede ser comercializado como suplemento nutricional.

Entre otras cosas, la web señalaba: "Investigaciones científicas han demostrado que DHAlifort (DHA-H) previene el deterioro cognitivo producido por la enfermedad de Alzheimer". La molécula DHA-H es otra de las patentes de Escribá y Busquets.

Un representante de la empresa (no la mujer de Escribá, pese a que figura como administradora única) retiró el acta con el requerimiento hace tres días en la sede de Salud. Si Bega Pharmaceuticals hoy no hubiese rectificado y suprimido toda esa información, habría comenzado a acumular sanciones.

Asimismo, Bega Pharma vende como "producto para investigar" el ácido 2-hidroxioleico, que comercialmente se conoce como Minerval, cuyo potencial uso como medicamento contra el cáncer también tienen patentado los catedráticos y cuya licencia de explotación tiene Lipopharma, una empresa derivada de la UIB que en 2012 se vio forzado a hacer una aclaración pública: "El Minerval no es un fármaco contra el cáncer".

Esta web también vende el suplemento Oleate Plus (183 euros el bote) pero no ofrece información sobre el mismo. Salud la reclama ahora a la compañía para asegurarse de que realmente pueden venderlo como complemento. Enfermos de cáncer comentaban en un foro de internet que el propio Escribá les había asegurado que el Oleate Plus era el Minerval. Este foro restringió el jueves el acceso a sus comentarios y ayer directamente fue suprimido de la página que lo alojaba.