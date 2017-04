Salud actúa contra la empresa de la mujer de Escribá por publicidad falsa

La conselleria de Salud ya ha actuado contra la publicidad engañosa de la empresa Bega Pharmaceuticals, la compañía administrada por Juana Alemany Serra, la mujer del catedrático de la Universitat Pablo Escribá. El departamento ya le ha entregado un requerimiento urgente instándole a la retirada "inmediata" de la web de esta empresa las cualidades terapéuticas contra el Alzheimer que le atribuye al Dhalifort, unas pastillas que únicamente pueden comercializarse como suplemento alimenticio.

Serra, Escribá y su colega Xavier Busquets son tres de las cinco personas que fueron detenidas la semana pasada por la Policía Nacional por un delito continuado de estafa agravada por la posible venta fraudulenta de un falso medicamento contra el cáncer. La Policía Nacional también informó de la posible comercialización de un falso remedio contra el Alzheimer.

Tal y como publicó ayer DIARIO de MALLORCA, Bega Pharmaceuticals vende a través de su página web Dhalifort, unas pastillas basadas en una patente de Escribá y Busquets (la molécula DHA-H) que ofertan (a 290 euros el bote de 30 pastillas) como un "complemento alimenticio" que "investigaciones científicas han demostrado que DHALifort (DHA-H) previene el deterioro cognitivo producido por la enfermedad de Alzheimer".

Según han confirmado fuentes oficiales, la conselleria de Salud entregó el pasado lunes en mano a un representante de la empresa (no Juana Alemany Serra, a pesar de que figura como administradora única) un requerimiento para la retirada "de forma inmediata" de la web de Bega Pharmaceuticals de las informaciones que conceden al Dhalifort propiedades curativas ya que es algo prohibido por la normativa que rige la venta de suplementos alimenticios.

Pese al requerimiento, al cierre de esta edición la web de Bega Pharmaceuticals no había retirado esta información referente al Dhalifort. Si esta mañana aún no se ha eliminado, Salud redactará otra acta que se sumará al expediente sancionador que ya tienen abierto. Aunque los técnicos no quisieron precisar de qué cuantía serían las sanciones, ya que pueden ir aumentando si la compañía no actúa y elimina las atribuciones terapéuticas al Dhalifort, sí confirmaron ayer que estaríamos hablando de "infracciones graves".

Hace tiempo (desde 2012) que la conselleria de Salud está investigando la publicidad, las campañas y los comentarios hechos públicos por los catedráticos Escribá y Busquets y por Lipopharma (la empresa derivada de la UIB que trabaja para la explotación comercial del Minerval, la molécula patentada por los profesores por su posible uso como medicamento contra el glioma, un cáncer muy agresivo).

Ese año, de hecho, la dirección general de Farmacia les obligó a retirar campañas en redes sociales también por publicidad engañosa sobre su remedio anticáncer y Lipopharma tuvo que publicar una nota para aclarar que Minerval no es un medicamento ni se puede vender como tal.

En el caso del Dhalifort, la investigación ha corrido a cargo de la dirección general de Salud Pública, al tratarse de un suplemento alimenticio, con la colaboración de la de Farmacia, que fue el departamento que el pasado febrero alertó de que Bega Pharma estaba promocionando el Dhalifort como un remedio contra el Alzheimer.

En marzo celebraron una reunión conjunta y el 4 de abril el Servicio de Seguridad Alimentaria envió un requerimiento a la empresa de la mujer de Escribá, instándole a presentarse en Salud para levantarle acta para la retirada inmediata de esa publicidad. El "director técnico" de Bega Pharmaceuticals compareció el miércoles pasado para firmar y llevarse el acta. Pese a ello, aún no ha modificado la información del Dhalifort.

Bega Pharmaceuticals fue creada en 2014 y Juana Serra, mujer de Escribá y también detenida hace dos semanas, aparece como administradora única. Igual que Lipopharma, es miembro del Clúster Biotecnológico y Biomédico de Balears (BIOIB). Según la ficha técnica del BIOIB, Bega no tiene más empleados. Serra también ha tenido cargos en Lipopharma, empresa derivada de la UIB y fundada por Escribá y Busquets y donde hoy Alemany figura como apoderada. La sede de Bega está en una calle de Palma, donde también ha estado domiciliada Lipopharma y donde Google ubica a la Fundación Marathon, que según la Policía habría servido para camuflar los pagos por la venta de los falsos medicamentos.