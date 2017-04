El fiscal pide el archivo del caso Son Espases para Juan Miguel Villar Mir

La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez José Castro que archive el caso Son Espases, la presunta trama de corrupción en torno al hospital público del mismo nombre, contra Juan Miguel Villar Mir, el propietario de la constructora OHL a la que el expresident del Govern Jaume Matas habría ordenado, en un primer momento, adjudicar las obras. Anticorrupción no ve indicios delictivos en la actuación de Villar Mir en este concurso, que fue adjudicado finalmente a una UTE liderada por Dragados, la empresa de Florentino Pérez.



Villar Mir está así a un paso de ser exculpado de Son Espases, un caso en el que fue imputado en julio del 2015. Antes fue interrogado, como encausado, por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.



Ahora solo resta que se pronuncien sobre su exculpación el Govern, que ejerce la acusación particular, y Més, que se personó hace unos meses como acusación popular.



Villar Mir declaró el pasado 13 de marzo por vídeo-conferencia ante el juez José Castro y la fiscal Laura Pellón e insistió en que desde julio del 2015 (cuando se inició el caso) sigue ignorando de qué se le acusa y qué pruebas existen sobre él. Antes de la admisión a trámite por Castro de la querella de la fiscalía anticorrupción, ésta investigó el caso en unas diligencias informativas y tomó declaración en Madrid a Villar Mir.



Semanas después de esa comparecencia, que decepcionó a los investigadores y a los abogados defensores que asistieron a la misma, el propietario del Grupo Villar Mir insistió en su solicitud de archivo.





Amaño del concurso



El pasado 2 de noviembre la sala segunda de la Audiencia rechazó la petición de sobreseimiento de Villar Mir y ratificó que en la querella de la fiscalía existen indicios de un posible amaño del concurso de Son Espases en favor de OHL, como es el testimonio de la exconsellera de Salut con Jaume Matas, Aina Castillo.



El tribunal, por otro lado, remitió al imputado al final de la instrucción como la fase en la que Castro deberá pronunciarse sobre el futuro procesal de los encausados.



Según Villar Mir, la querella de la fiscalía anticorrupción por el caso Son Espases nació de una "delación" de Aina Castillo, que facilitó informaciones al ministerio público.



"No parece que nadie tenga ninguna duda de que la declaración de la señora Castillo (en fiscalía) fue a cambio de algo y que ese algo era obtener un trato de favorable en otro procedimiento", argumentó Jaime Alonso Gallo, letrado del también exministro.



Castillo, antes de ser encausada en Son Espases, estaba imputada en el sumario de Over, una presunta trama de desvío de fondos públicos vertebrada en torno a la agencia de publicidad madrileña del mismo nombre.



La defensa de Villar Mir analizó las acusaciones que la exconsellera de Salud hizo contra su cliente: El presidente del Govern Jaume Matas le ordenó en 2006 dar instrucciones a sus subordinados de la conselleria para que el concurso de Son Espases lo ganara OHL; Matas también le entregó un sobre con los argumentos técnicos para que Villar Mir se quedara con el hospital; y un ejecutivo de OHL, el imputado José Magán (el jefe del área de hospitales e la constructora), le transmitió que la dirección nacional del PP ("Génova") estaba indignada con el Govern balear cuando la adjudicación se concedió a Dragados (Florentino Pérez), una rival de OHL.





Otros imputados



El abogado del dueño de OHL destacó también lo que definió como contradicciones de Aina Castillo en sus declaraciones ante el fiscal Pedro Horrach y luego ante el juez Castro. En el caso Son Espases hay otros imputados, entre ellos Aina Castillo; Sergio Bertrán, exdirector gerente del Ib-Salut; el expresident del Govern Jaume Matas; José Magán López, director de hospitales de OHL y Fernando Areal, extesorero del PP.