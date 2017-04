Seijas pide al juez la nulidad de su expulsión de Podemos

La hoy diputada en el grupo mixto del Parlament Monserrat Seijas pidió ayer al juez de primera instancia 7 de Palma que ordene su reingreso en Podemos, partido del que fue expulsada el año pasado por incumplir el código ético y presionar en favor del científico Daniel Bachiller. Juan Camacho, abogado de Seijas, reclamó al magistrado que decrete la nulidad del expediente de expulsión por falta de competencias del comité de garantías de Podemos que ordenó la expulsión de Seijas, la también diputada Xelo Huertas y el mencionado Daniel Bachiller.



Seijas, al igual que Huertas, ha demandado a Podemos para conseguir regresar al partido. Ayer se celebró la vista de medidas cautelares de su demanda, en la que Camacho pidió el inmediato retorno a la fuerza morada, medida a la que se opuso la representante de la fiscalía y Aina Díaz, abogada de Podemos.



Hace unas semanas Huertas también reclamó a la jueza Irene Partida el volver a ser militante de Podemos, medida cautelar que fue rechazada. Esta magistrada ha señalado para el próximo 4 de mayo la vista oral de la demanda de Huertas.



Camacho alegó, entre otras razones, que el expediente de expulsión de Seijas fue "oscurantista", mientras que Aina Díaz defendió la ortodoxia del proceso.



Según la parte demandante, la comisión de garantías autonómica no tenía competencias para la adoptar la decisión disciplinaria, por lo que todo el proceso adolece de un vicio de nulidad.



Aina Díaz repitió ayer argumentos expuestos en la vista de medidas cautelares de Xelo Huertas, como que las dos diputadas vulneraron el código ético del partido al presionar y amenazar con no apoyar los presupuestos de la Comunidad Autónoma si no se aprobaba una partida para Daniel Bachiller.



Seijas remarcó en la puerta de los juzgados de sa Gerreria que "en ningún momento" ha vulnerado el código ético de Podemos y que espera que en el juicio sobre su reingreso en el partido se demuestre que el órgano que la expulsó del mismo, la comisión de garantías autonómica, "ha vulnerado el principio de competencia".



Por su parte, Aina Díaz, señaló que no hay indicios de que el expediente de expulsión se haya hecho incorrectamente.