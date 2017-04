El presidente de Airef dice que Balears no cumplirá el objetivo de deuda hasta 2040

Balears no podrá cumplir el objetivo de deuda pública marcado para 2020 hasta alrededor del año 2040, mientras que otras cuatro Comunidades Autónomas (Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha) se salen del horizonte de 2050, según informó el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá.



En una conferencia en Palma, Escrivá censuró que se marquen "objetivos inalcanzables" para las CCAA porque puede llevar "a desentenderse y renunciar a intentar llegar a ese objetivo". Además, defendió la necesidad de cambiar el marco normativo fiscal porque "no funciona y no se aplica bien".



La conferencia fue organizada por el Cercle d'Economia de Mallorca y la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas del Govern.