El PP llama a Barceló "manzana podrida" del Govern e "incompetente"

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, manifestó ayer que el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, "debería dimitir no solo por la sombra de corrupción" de los "contratos a dedo" a su jefe de campaña Jaume Garau "sino por incompetente" y, además, remarcó que "mientras la manzana podrida" siga en la Vicepresidencia "contaminará las decisiones que tome el Govern de Armengol".



Prohens se ha manifestado así porque considera que Barceló "tiene un nulo control de su conselleria", ya que, tal como señaló, él mismo ha reconocido que "dio ordenes a dos directores generales de no contratar a Garau" y se les acabó contratando.



Por otro lado, la portavoz del PP censuró que las peticiones de dimisión de Podemos no son creíbles y que les pasa aquello de que "viene el lobo" y "no lleva a puerto ninguna de sus amenazas o promesas". "Están arrodillados a los pies de Armengol", añadió.



Del mismo modo, declaró que en las últimas semanas ha quedado "claro" que los Acords pel Canvi se aguantan "por un pacto de silencio, de cubrirse los chanchullos". De esta manera, hizo referencia a las declaraciones del portavoz de Més, David Abril, que según ha manifestado Prohens, le dijo al líder de Podemos, Alberto Jarabo que "si tú hablas de los contratos de Més, yo hablaré de los de IB3".



Además, pretuntó si Més es un partido "personalista, como Ciudadanos con Albert Rivera o Podemos con Pablo Iglesias", ya que, según censuró, "Barceló dice que si él se va del Govern, Més también se va". "No sé qué pasa con otros dirigentes como Fina Santiago o David Abril, se ve que pintan muy poco", planteó.



Por otro lado, anunció que el PP presentará una enmienda a la totalidad a la regulación del alquiler turístico aprobada en el Consell de Govern y que ahora tiene que llevarse al Parlament.