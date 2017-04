La mujer del catedrático Escribá vende el Minerval por internet con su empresa

La empresa Bega Pharmaceuticals está administrada en solitario por Juana Serra Alemany, la mujer de Pablo Escribá, uno de los dos catedráticos de la UIB detenidos por la presunta estafa con la venta de un falso medicamento contra el cáncer. Esta compañía vende a día de hoy a través de su página web como "producto para la investigación" el ácido 2-hidroxioleico, lo que comercialmente se conoce como Minerval.

Esta molécula fue patentada por Escribá y por el también catedrático Xavier Busquets, quienes están acusados junto a otras tres personas de un delito continuado de estafa agravada por supuestamente haber comercializado de forma fraudulenta este compuesto como si se tratara de un medicamento contra el cáncer.

Según la página de esta compañía, éste y otros ácidos "se venden como sal de sodio o ácido libre". El precio de un gramo de ácido 2-hidroxioleico con un 99,7% de pureza es de 79 euros. Un kilo cuesta 14.500 euros.

Miembro del BIOIB

Al igual que Lipopharma (la empresa derivada de la UIB y fundada por Escribá y Busquets), Bega Pharmaceutical es miembro del Clúster Biotecnológico y Biomédico de Balears (BIOIB). Fue creada hace tres años y su directora (y única trabajadora) es Juana Serra Alemany, la mujer de Escribá, quien pese a carecer de formación científica también ha tenido varios cargos en Lipopharma (ahora es apoderada, según el registro).

La dirección en Palma de Bega Pharmaceutical es el domicilio del matrimonio y también ha sido en algún momento sede de Lipopharma. Google además ubica allí también a la Fundación Marathon (aunque el registro de fundaciones del Govern fija su sede original, en 1999, en Marratxí).

Según las investigaciones de la Policíal, esta fundación servía a los profesores para camuflar los pagos por los supuestos medicamentos como si fueran donativos.

Suplementos alimenticios

Además de "productos para la investigación", Bega Pharmaceutical vende "complementos alimenticios". Su trabajo se centra en "desarrollar, elaborar, distribuir y vender productos nutracéuticos y complementos alimenticios de alta calidad y pureza". Además, "ofrece los servicios de encapsulación de productos sólidos y líquidos a compañías o particulares".

Entre los "complementos" que promocionan está el Dhalifort, que está formulado con DHA-H, la molécula diseñada en el laboratorio de Busquets y Escribá, patentada en 2009. La página de Bega Pharmaceutical señala que investigaciones científicas han demostrado que DHALifort (DHA-H) "previene el deterioro cognitivo producido por la enfermedad de Alzheimer". El bote de 30 pastillas se vende a 290 euros.

La Policía Nacional también indicó que sus investigaciones apuntaban a que los detenidos también habían tratado de vender un fármaco no homologado para combatir el Alzheimer.

Otro "complemento" que vende esta empresa es Oleate Plus. Sobre éste no figura mucha información más que el precio del bote (183 euros) y que es de ácidos oléicos. Sin embargo, en blogs de internet de personas afectadas por el cáncer se asegura que sí es igual que el Minerval y que incluso así lo habían cotejado con el propio Escribá.

Dudas sobre el Oleate plus

En el blog Cáncer Integral, en el foro Cócteles de fármacos, suplementos y hierbas incluso hay una conversación bajo el epígrafe 'Minerval=Oleate Plus'. Algunos usuarios expresaban sus dudas sobre que realmente fuera los mismo, ya que Oleate solo incluye ácido oléico y no hidroxioleico: "Perdón, no conozco. ¿Están vendiendo aceite de cocina caro?", decía uno.

Otro indicaba tener una respuesta de Escribá (que supuestamente copia de forma textual), quien entre otras cosas le dice:"(...) el Oleate Plus contiene ácido 2-hidroxioleico en un porcentaje altísimo. De hecho, tiene más hidroxioleico (en porcentaje) que el medicamento que se usa en ensayos clínicos".

El propio administrador del blog también dudaba, pero luego añadía: "Por lo que parece, y por cuestiones legales, han puesto acido oléico, pero nos aseguran que se trata de hidoxioleico, lo mismo que Minerval". Algunos de los comentaristas afirmaban haberlo comprado y se hacían recomendaciones sobre las dosis a tomar.