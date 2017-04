El Gobierno insular descarta estudiar si el Observatori de Costitx es viable

El pleno del Consell rechazó ayer, con los votos de los partidos del Pacto y la abstención de El Pi, la moción del PP por la que pedía crear una comisión que estudie la situación del Observatori Astronòmic de Mallorca y su posible viabilidad, después de que la asociación este inmersa en concurso de acreedores. Francesc Miralles, conseller de Cultura, Patrimonio y Deportes, afirmó que "no tiene sentido estudiar la viabilidad" de "algo que no existe", ya que las instalaciones del Observatori "no sirven para nada, ni siquiera tienen ya telescopios" y están "obsoletas".



"Lo importante es mantener la investigación, no las piedras de instalaciones obsoletas", dijo Miralles quien apostó por el Instituto Mallorquín de Ciencias del Espacio. El PP incidió sin éxito en que, si las instalaciones están obsoletas tras años de inversión pública, es un motivo más para crear esta comisión.