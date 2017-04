Francina Armengol: "No he tenido ni la tentación ni la intención de cesar a Biel Barceló"

La presidenta de Balears, Francina Armengol, aseguró ayer que no ha tenido "ni la intención ni la tentación de cesar" al vicepresidente del ejecutivo y conseller de Turismo, Biel Barceló, por la firma de contratos públicos de consellerias de Més a dos empresas del exjefe de campaña del partido econacionalista, Jaume Garau.



"En absoluto", respondió con claridad la presidenta cuando fue preguntada en un acto público si se planteó destituir al vicepresidente y conseller de Turismo por este asunto y tras las reiteradas peticiones de Podemos.



Armengol señaló que "en todo momento" habló con Barceló sobre estos contratos y la situación creada y el vicepresidente le dio todas las explicaciones necesarias; por tanto, "la cuestión está contestada", consideró.



La presidenta añadió que, ante esta crisis, el Govern ha respondido con celeridad con la aplicación de varias medidas, como el cese de la consellera de Transparencia, Ruth Mateu, lo que provocó la salida de Més per Menorca del Govern.



El Ejecutivo "continuará trabajando" de aquí a final de legislatura con los compromisos adquiridos con los ciudadanos en los Acords pel Canvi, añadió.



La presidenta del Govern aseguró que estos acuerdos de legislatura entre el PSOE, Més y Podemos siguen "absolutamente" vigentes y remarcó que "ninguno de los partidos políticos que los firmaron han dicho que se irían sino que han reafirmado su compromiso".



Asimismo, Armengol indicó que desde el Gover seguirán "trabajando y aumentando los niveles de transparencia", aunque señaló que "las asunciones de responsabilidad política y las explicaciones ya están dadas a la ciudadanía y a todos los grupos parlamentarios".



La presidenta reconoció que se han dado momentos de "disfunción" y que por ello durante estos días y en adelante se seguirá hablando con Podemos y con el resto de grupos en la cámara balear. Precisamente ha sido el partido emergente que en boca de sus líderes Alberto Jarabo y Laura Camargo ha solicitado la dimisión de Biel Barceló para salvar la sombra de duda que ahora, según su opinión, pesa sobre el pacto.



Por otra parte, el exdirector general de Participación y Transparencia, Miquel Gallardo, no continuará en el Govern después de que la nueva consellera, Fanny Tur, haya decidido no contar con él en su nuevo equipo.



Así lo confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo autonómico, que han avanzado que se prevé que Tur anuncie parte de su nuevo equipo en el Consell de Govern de este viernes.



Tras la remodelación del Govern a raíz de los contratos a dedo de Garau y la dimisión de Ruth Mateu, Transparencia ha pasado a depender directamente de la Conselleria de Presidencia -que lidera la socialista Pilar Costa- y la Dirección General de Participación añade también el nuevo departamento de Memoria Democrática.