Armengol asistirá a los actos de los candidatos del PSOE

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, dejó claro ayer que asistirá a todos los actos que organicen los tres candidatos que optan a dirigir el partido. Con ocasión de un acto público en Palma, Armengol reiteró su invitación para que se desplacen a Baleares, y si fuera posible a cada isla, a los tres candidatos -Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López- para que expliquen su programa y respondan a las preguntas e inquietudes de los militantes. También dijo que no estará presente en los actos que organicen las diferentes candidaturas en los que no estén alguno de los tres candidatos. Por tanto, Armengol no acudirá hoy a un acto que tendrá como principal protagonista al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que apoya a la presidenta de Andalucía. A diferencia de Sánchez, que opina que solo él y Díaz optan a liderar el PSOE, Armengol dejó claro que "hay tres candidatos", Patxi López incluido, que ahora deben reunir los 9.000 avales requeridos para optar a la secretaria general.