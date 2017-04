UGT convoca una huelga de limpieza en Son Llàtzer el 28

UGT convocó ayer una huelga de los servicios de limpieza de Kle en Baleares por retraso en los pagos, con una jornada de paro al mes, la primera de ellas el 28 de abril, que afectará al Hospital Son Llàzter, el Joan March, varios centros de salud, conselleries y los aeropuertos de Ibiza y Menorca.



El sindicato ha convocado la huelga para nueve jornadas en total por "los reiterados retrasos en los pagos de las nóminas de casi 400 trabajadoras", según informó en un comunicado.



Los paros convocados son los días 28 de abril, 8 de mayo, 8 de junio, 12 de julio, 10 de agosto, 8 de septiembre, 9 de octubre, 9 de noviembre y 11 de diciembre.



El objetivo de la huelga es que Kle cumpla el acuerdo alcanzado en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Baleares (TAMIB) el pasado 19 de enero por el que se comprometió a realizar el abono de los salarios entre los días 1 y 5 de cada mes.



El acuerdo en el TAMIB permitió la desconvocatoria de cinco jornadas de huelga que se habían convocado en enero y febrero, pero el sindicato asegura que la empresa lo ha incumplido al no pagar las nóminas al conjunto de sus trabajadoras en el plazo previsto.



UGT reclamó al Govern balear y al organismo gestor de los aeropuertos Aena que en las próximas adjudicaciones de servicios "no otorguen las concesiones a empresas que no cumplen sus obligaciones con los trabajadores".





Negueruela: "Sin excusas"



El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, se refirió a este conflicto horas antes de que trascendiera la convocatoria de huelga. "El Govern cumple con sus obligaciones con las empresas pagando dentro de los plazos. No cabe decir aquello de que la Administración no cumple. Por tanto, la empresa tiene que pagar a sus trabajadores sin excusas", indicó durante la presentación de un estudio sobre el impacto de la reforma laboral en las trabajadoras de la limpieza.