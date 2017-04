El PP acusa al Govern de aumentar los supuestos de expropiación forzosa

El PP balear ha registrado una batería de alegaciones al anteproyecto de la Ley de urbanismo del Govern al considerar que "no es una nueva ley como tal, sino una modificación de la primera Ley del suelo de la comunidad" y ha asegurado que los cambios introducidos "dan la espalda a los problemas existentes".



En este sentido, en un comunicado ha detallado que con dicha normativa el Govern "limita el derecho de propiedad incrementando los supuestos de expropiación forzosa, generará inseguridad jurídica y aumentará las dificultades para que los municipios puedan desarrollar y aprobar sus planeamientos urbanísticos de la manera más rápida y beneficiosa para sus ciudadanos".



Desde el PP han recordado que el 29 de marzo de 2014 se aprobó, por primera vez en Balears una ley del suelo, que obtuvo un amplio apoyo parlamentario en la fase de ponencia como en la de comisión parlamentaria.



Con respecto a esta ley, el partido ha remarcado que de los 234 artículos y disposiciones del anteproyecto se reproducen íntegramente un 55 por ciento de los artículos.



Además, un 7 por ciento tienen cambios de redacción pero no de fondo, se modifica la redacción de un 20 por ciento del articulado y se crea como articulado novedoso en un 18 por ciento de la norma.



En cuanto al contenido, la presidenta de la Comisión de Urbanismo del PP balear, Virtudes Marí, criticó que el anteproyecto "no soluciona los problemas existentes y crea inseguridad jurídica".



Entre los motivos presentados por el PP en sus alegaciones, se expone que el texto en fase de exposición pública "aumenta la dificultad a la hora de tramitar el planeamiento por la complejidad y de su redacción y la dificultad de su aprobación; ignora y pone bajo vigilancia a los ayuntamientos; y dificulta la reordenación del territorio urbano".