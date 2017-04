El Pi reclama concertar la acogida a menores

El grupo de El Pi-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca presentó ayer una iniciativa para instar a la institución insular a establecer una nueva relación con las entidades que prestan el servicio de acogida de menores, impulsando la concertación del servicio "que ahora mismo se encuentra parado por carencia de iniciativa del IMAS".



Así lo anunció El Pi en una nota de prensa en la que incide en que las mismas asociaciones han manifestado la necesidad de lograr esto "puesto que son ellos los que gestionan la mayoría de plazas".



Asimismo, desde El Pi advierten que "querer redactar un nuevo reglamento de centros antes de concertar el servicio" demuestra la "carencia de voluntad política del IMAS a la hora de lograr un acuerdo, puesto que se trata de un reglamento de centros totalmente vigente en cuanto a ratios, personal y espacios entre otros".



"Se trata de dar una seguridad y mejor servicio a los menores y de este modo se podría lograr. No entendemos que sea tan complicado llegar a la concertación si el Govern da pasos decididos en este sentido", explicó la consellera de El Pi, Xisca Mora.



Segúnseñaló, esta legislatura las entidades del tercer sector "se han visto en una situación de inseguridad jurídica raíz de no poder renovar las concesiones".