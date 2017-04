Montserrat Seijas demanda a Podemos para que la readmita en el partido

La diputada del grupo mixto y ex parlamentaria de Podemos, Montserrat Seijas, explicó ayer que en la vista de medidas cautelares contra su antigua formación, que tendrá lugar hoy miércoles en los juzgados de sa Gerreria, solicitará "una caución" y su "reingreso en el partido".



Seijas añadió que, aunque cree que "hay pocas posibilidades" el acceso a la resolución del juez "es muy importante" porque podrá ver qué es lo que tiene Podemos porque, según ha dicho, hasta ahora no les han facilitado "ningún tipo de documento".



Podemos expulsó a Seijas y a la que era la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, por la "violación" del código ético del partido, según explicaron desde la formación en su momento, por la amenaza de ambas parlamentarias de votar en contra de los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma para 2017 con el objetivo de favorecer los intereses del consultor de la formación, Daniel Bachiller (también expulsado de Podemos)



Por otro lado, Seijas también manifestó que va a detener la denuncia que había interpuesto contra la diputada de Podemos, Marta Maicas, por el presunto uso fraudulento de su firma porque, aunque "cada una sabe lo que hizo", remarcó, "no hay mucha manera de demostrarlo".



Sin embargo, adelantó que está "terminando de preparar la demanda" contra el secretario general de la formación morada, Alberto Jarabo, por atribuirle "indicios de corrupción" y apostilló que si esta vez no comparece "se le juzgará en rebeldía".



Jarabo no acudió al acto de conciliación con Seijas que se celebró en febrero porque, según explicó la responsable legal de Podemos, Aina Díaz, no consideran que se haya producido "ningún tipo de injuria y calumnia".



Seijas se refiere a unos hechos que ocurrieron el 6 de diciembre, en el acto de conmemoración de la Constitución, a raíz del discurso de la delegada del Gobierno, Maria Salom, quien hizo referencia a la lucha contra la corrupción. Jarabo dijo entonces a la prensa que en Podemos "quien la hace la paga" y atribuyó a Seijas "indicios de corrupción".



Por su parte Díaz dijo en febrero que "no hay conciliación porque en realidad no hay nada que conciliar, ya que las declaraciones de Jarabo las hizo en su uso de la libertad de expresión política, dentro del contexto de explicar la aplicación del código ético de Podemos".



Xelo Huertas también ha demandado a Podemos para forzarle a que le readmita en el seno del partido.