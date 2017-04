Biel Barceló: "Hemos hablado mucho Francina y yo, y seguiré como vicepresident, por mucho que esté más cómodo en mi casa"

Biel Barceló responde al ultimátum de Podemos con claridad: seguirá siendo vicepresidente, por mucho que pidan su cabeza para seguir apoyando al Govern. Tres semanas después de que este diario desgranara los contratos a dedo de conselleries de Més con el director de la campaña electoral del partido en 2015, Jaume Garau, Barceló concede una entrevista en la que no esquiva ninguna pregunta. Se declara "muy decepcionado" con el propio Garau y asegura que sus subordinados desobedecieron las órdenes de no contratar a su compañero de filas. Pese a ello, Barceló dice que los responsables de esos contratos seguirán en el cargo. Como él mismo, que reconoce que han hecho cosas mal, que en Cultura hubo contratos que podrían haber contravenido la ley y que vive sus momentos más duros, pero aún así asegura que se ve con energía para liderar reformas de tanto calado como la del alquler turístico. El líder de Més incluso deja abierta la puerta a su candidatura al Govern en 2019. Barceló se muestra además crítico con la incapacidad que siguen mostrando los partidos de izquierdas para gobernar juntos y pide a los líderes Podemos una responsabilidad que, dice, no están demostrando.





-El miércoles, tras su comparecencia para dar explicaciones en el Parlament, acabó llorando. ¿Las lágrimas fueron puntuales o es su estado de ánimo actual?

-No, no, en absoluto es mi estado de ánimo. Pero en ese momento [tras la comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament] había muchas emociones contenidas, me encontré con Bel Busquets, con quien tengo una gran relación personal, nos queremos muchísimo. Y en ese momento me estallan esas emociones. No le daría más importancia: también somos humanos.

-¿Será el lunes todavía vicepresident?

-Sí, sí, por descontado. Está más que hablado dentro del partido y dentro del Govern. Todas las explicaciones se han dado, se han asumido responsabilidades políticas muy duras y no hay motivo para cambiar nada más dentro del Govern.

-Podemos pide su dimisión antes de este lunes para mantener vivo el Pacto de Govern. ¿Eso condiciona de algún modo su decisión de seguir?

-Creo que Podemos aquí está manteniendo una actitud bastante irresponsable, desde mi punto de vista. Está alimentando al Partido Popular, está alimentando que la crisis en el Govern de izquierdas no se cierre como debería, para que sigamos adelante, trabajemos y cumplamos los acuerdos por el cambio. La verdad es que es bastante decepcionante la actitud que está teniendo, la poca seriedad de Podemos.

"Yo di la orden de no contratar con Garau y los directores generales no hicieron caso"

-No sé si la palabra es "traicionar", pero hemos dado todo tipo de explicaciones y cuando ellos han tenido algún problema han dado explicaciones y se las hemos escuchado. Ahora no han tenido la misma actitud. Entiendo que la presión interna que tienen de ser más que ninguno y conseguir más titulares y tal, en este momento, les ha podido, y creo que deberían hacer la reflexión de que tenemos una gran responsabilidad, nos jugamos mucho, y la imagen que tuve en la comparecencia de pinza PP-Podemos, (una imagen, no digo que la haya) es muy negativa para la izquierda en su conjunto y para Podemos en particular.

-Empecemos por el principio: ¿Cuál era su relación con Jaume Garau [director de la campaña de Barceló en 2015 y adjudicatario de contratos a dedo de consellerias de Més]?

-Hace muchos años que nos conocemos, militamos en el mismo partido desde hace años. Es una persona que se ha formado en Bruselas, en el Gobierno de Malta, como economista. Es una persona con gran capacidad y conocimiento y a partir de aquí la relación ha sido siempre de un gran compañerismo dentro del ámbito político, no más allá como se ha dicho, de amistad.

-¿Eran amigos personales?

-Éramos compañeros. Somos compañeros, aun lo considero un compañero a pesar de todo y la verdad es que nuestra relación ha estado ligada a la política.

-¿Sabía que Garau tenía dos empresas, las que ha utilizado para contratar con su Govern?

-No. Sabía que tenía una empresa: Regio Plus Consulting. Y sabía que esa empresa durante la pasada legislatura [con el Govern del PP de Bauzá] había gestionado los fondos europeos y otros contratos de otras administraciones.

-¿Sabía que estaba contratando con el Govern del Pacto y con la Agencia de Turismo de Balears?

-No, la verdad es que no sabía los contratos que tenía. De hecho, hablé con mi equipo del estudio que había que hacer sobre economía del conocimiento [uno de los que se acabó adjudicando Garau]. En reuniones semanales y mensuales hablamos mucho de ese estudio, de las dificultades que había para llevar a término el estudio y nunca hablamos de quién lo haría. Lo que me interesaba en ese momento es que el estudio saliese adelante.

-¿Lo sabía alguien de su equipo?

-Por descontado, el director general [de Innovación, Pep Lluis Pons], debía saberlo, él es el que firma el contrato. No hablamos nunca de quien lo haría. Sí que se habló en cambio de si se haría un concurso o un negociado sin publicidad [a dedo]. Al final se optó por el negociado. No hubo ninguna instrucción por parte mía de con quien debía contratarse este estudio.

-¿En qué momento sabe usted que se ha contratado tanto ese estudio de Innovación como el otro que se le encarga desde su conselleria a Garau, el de la ATB?

-Cuando ya estaban encargados.

-¿Antes de que salga en prensa o después?

-Eeeh, bueno... eso lo dejaré en el aire. Pero ya estaba contratado.

-¿Pere Muñoz, director de la ATB y subordinado suyo, le informa en algún momento de que ha contratado con Jaume Garau?

-No. No. Él habla de la necesidad de este barómetro [de percepción turística] y yo le digo que sí, que adelante. Estaba absolutamente justificado. Y luego ya el proceso de si se invita a tantas empresas a concurrir o no, yo no estoy encima.

-¿No es extraño que, tratándose de Jaume Garau, no le comentasen que era él quien lo hacía?

-No se me dijo. Yo di una orden, una regla, de que no se podía contratar con Jaume Garau, y los directores generales no hicieron caso de esa regla y no tuvieron en cuenta las consecuencias políticas que eso podía tener.

"Creo que no hemos sabido gestionar nunca estás coaliciones de Govern de izquierdas. PSOE y Més hemos aprendido a convivir, pero con Podemos estamos muy lejos aún"

-Pere Muñoz ya el año pasado tuvo un caso similar, con la externalización sin precedentes de la comunicación de la ATB, para dársela a una empresa de un amigo y antiguo socio suyo. En este caso, ¿Muñoz sabía que estaba contratando a Jaume Garau, nada menos que el director de campaña electoral de Més?

-Me imagino que sí, porque él como gerente ha de estar encima. Así como yo como conseller no puedo estar encima de los detalles de todas y cada una de las contrataciones, el como gerente tiene la obligación de estar encima.

-¿Van a seguir en su puesto, pese a incumplir esas instrucciones que dice que dio de no contratar con Garau?

-Bueno, están haciendo muy buen trabajo tanto uno como el otro [Múñoz y Pons]. Han puesto su cargo a mi disposición desde el primer momento. He estado valorándolo, le he dado muchas vueltas, no era una decisión fácil, y al final he pensado que el hecho de que los procedimientos estaban bien hechos, como demuestra el informe de Intervención, el hecho de que estaban justificados ambos estudios, y que habíamos hablado de hacerlos, el hecho de que los trabajos se hicieron y se hicieron bien, me han llevado a decidir que sigan en su cargo.

-¿Y en términos de lealtad? Usted dice que les ordenó no contratar con Garau por haber sido su colaborador y ser compañero de partido, y ellos le desobedecen. ¿Han sido leales? ¿Pueden seguir en el puesto así?

-Bueno, yo a Jaume Garau le dije "no conviene", bueno, no recuerdo las palabras textuales, porque fue hace año y medio, pero le vine a decir: "entiende, Jaume, que por razones obvias, no puedes contratar con el Govern". Así que sí, la verdad es que Jaume, no sé por qué, no ha cumplido y pensó que no pasaría nada. No he hablado con él de este tema.

-¿Ha vuelto a hablar con él después de todo lo publicado por este diario?

No, no. Bueno, los primeros días hablamos, pero hace tiempo que ya no.

-¿Y en el caso de Pere Muñoz y Pons, que no han atendido esa instrucción que dice que dio, de no contratar con Garau?

Bueno, no creo que a Pere le diese esa instrucción, entre otras cosas porque se incorporó al Govern casi un año más tarde y eso lo dije a principio de legislatura.

-Pero si usted dio una orden tan clara y no se obedeció, ¿no va a haber consecuencias?

-Yo di la instrucción de ser absolutamente escrupulosos con la contratación [suspira, guarda un silencio de cinco segundos]€ he valorado el trabajo que está haciendo [Pons, porque a Muñoz dice que quizá no le llegó esa orden], y que lo hizo de buena fe y no calibró las consecuencias. Pep Lluís Pons es muy buen director general, quizá le falta la agudeza política y ha de ver que hay cosas que a lo mejor no convienen€

-A Jaume Garau le ofrecieron puestos dentro del Govern€

-Yo lo hice, sí, es una persona superpreparada, me habría gustado tenerlo.

"Soy consciente de la decepción de nuestros votantes, hemos pedidos disculpas, hemos asumido que puede haber problemas legales en Cultura y se han asumido responsabilidades políticas muy graves"

-Bueno, yo no sé si este es el motivo. Él en su día me explicó que él tenía una empresa y que se quería dedicar a ella. De lo que sí hablamos, o no sé si me llegó a través de alguien próximo a él, el caso es que la contratación del Govern sería una pequeña parte de su volumen de negocio€

-No dicen eso las cuentas de sus empresas€

-No cuadraría eso con lo que dice él, pero no lo sé.

-¿Qué le parece que Garau, su director de campaña, haya presentado dos propuestas para el mismo trabajo con dos empresas distintas de su propiedad y distinto precio, una de 17.800 y otra de 17.500 euros y cosas así?

-Es muy decepcionante. Es [carraspea, mueve la cabeza]€ es€ En fin, yo he quedado bastante tocado con lo de Jaume, porque no entiendo exactamente qué pasó aquí, el porqué de estos estudios [de la Conselleria de Cultura, los fraccionados] que no tenían€ en fin, la verdad es que a Jaume hace tiempo que le dije eso que comentaba de que no podía contratar con el Govern y no sé por qué ha decidido presentarse y forzar€

-¿Va a hablar de esto con él?

-No lo sé.

-A Ruth Mateu [exconsellera de Més per Menorca], en cambio, sí le ha dedicado usted palabras cariñosas tras su salida del Govern por el fraccionamiento de contratos a favor de Garau€

-Porque hizo un gran trabajo. Cuando ella dice que no decide contratos menores yo me la creo€

-Ella llegó a decir que prefería contratar con alguien afín al partido, como Garau€

-Bueno, no lo sé si lo dijo€

-Han trascendido sus whatsapps€

-No lo sé, pero lo de Jaume no tiene discusión: Jaume tiene empresas preparadas y de gran solvencia, pero en el caso de esos contratos [los de Ruth Mateu en Cultura] tenemos informes de Intervención de la Comunidad Autónoma que dicen que encuentran indicios de fraccionamiento, y aquí al final sí que tienes un problema de legalidad, un indicio de fraccionamiento. Por lo que he sabido a posteriori, no lo sabía antes, lo que vemos es que un contrato que tiene un objeto similar hay una parte que se tramita por parte de la conselleria y otra por parte del Illenc (antiguo Institut de Estudis Balearics), mitad y mitad, y la Intervención es clara: hay un indicio de fraccionamiento.

-Su Conselleria también le adjudicó al menos un contrato a Antoni vives, politico detenido por supuesta corrupción en el caso 3%, de financiación ilegal de Convergencia. Él estaba especializado en urbanismo. ¿No había nadie más para analizar el impacto de la ecotasa?

-Su imputación es bastante posterior, y no sabíamos nada en aquel momento.

-¿Un especialista en urbanismo de Barcelona es la persona adecuada para encargarle a dedo un estudio de impacto de la ecotasa turística balear?

-Es una empresa polivalente, había presentado su candidatura a más concursos. Su trabajo se hizo y se hizo bien, esos datos se hicieron públicos, comparecimos para presentar los resultados.

-Días después de esa adjudicación sin concurso público Vives se presenta en otra adjudicación concurriendo con dos empresas de Garau, por un contrato en algo que nada tiene que ver con su empresa€

-Yo eso lo he sabido después, no es de mi conselleria.

-¿Pero eso es lo que cabe esperar del partido que llegó al poder ofreciendo regeneración?

-Que las empresas se presenten en otros sitios o no es algo que no controlamos.

-Hablamos de un compañero de partido que concurre con dos empresas a un mismo contrato, y otro que se adjudica un contrato en Turismo y luego rellena la terna de candidatos a otro concurso de Cultura...

-¿En el caso de Cultura dice? No es lo es suyo, evidentemente: no es eso lo que hay que hacer.

-¿Se estaba simulando competencia en adjudicaciones a dedo?

-Yo quiero creer que no.

-¿Sirvió para algo el contrato de Cultura para un estudio sobre la Orquestra Simfònica?

-Bueno, he pedido los detalles a posteriori, porque no sabía y lo que nos han dicho es que se han utilizado algunas de las recomendaciones [del informe de Garau] y lo que han visto es que después se ha doblado el número de abonados a la Simfònica. Ahora, por lo que dice la nueva consellera [Fanny Tur], a lo mejor lo hubiese planteado de otra manera. No lo sé, no tengo conocimientos de un tema como la Simfònica.

-¿Por qué los contratos fraccionados con Garau no están en el portal de transparencia y contratación?

-¿No? Lo desconozco. Hemos dado orden de que se publiquen los contratos. Pero no le sé decir€

-¿Lo hemos visto todo ya o cabe esperar más sorpresas con contrataciones de Més?

-Yo creo que en estos momentos todo lo que tenía que salir relacionado con Jaume Garau ya ha salido, de hecho, ha salido una factura recientemente [se refiere a otra de 2.600 euros que le adjudicó Cultura, publicada por ese diario]. Y por la investigación que hemos hecho nosotros, no hay absolutamente nada más.

-En su comparecencia en el Parlament se enfadó cuando el PP le preguntó por una posible financiación ilegal de Més. Pero la pregunta era muy pertinente: llevamos años hablando de financiación ilegal, cierto que casi siempre del PP, en episodios en los que la empresa de campaña electoral luego cobraba con adjudicaciones a dedo. Lo de Garau recuerda mucho a todos esos episodios, huele a Over Marketing, por citar uno de los escándalos del PP más sonados. ¿Estamos ante un caso así, como le preguntó por cierto el PP en el Parlament?

-En absoluto. Ya lo dije. En 2015 la campaña se le encarga a la empresa de la que es administrador Jaume Garau. Las facturas se le pagan todas y pasan todas por el Tribunal de Cuentas. Por cierto, no fueron baratas para el partido, son cantidades significativas. Así que no puedo consentir de ninguna de las maneras que me digan eso. Y ese el motivo de mi enfado, viniendo además del Partido Popular, que hagan insinuaciones sin ningún tipo de pruebas.

"Francina Armengol ha tenido en todo momento la información que yo mismo iba descubriendo sobre cada contrato"

-¿Estaría dispuesto Més a hacer público su registro de donantes?

-Sí, entiendo que sí, pero que yo sepa Jaume Garau no ha donado nada. En general nuestro partido tiene pocos donantes, la mayoría son cargos del partido que entregan parte de su sueldo público, igual que hacen muchos otros partidos, que hacen además gala de ello.

-Si fueran Bauzá o Matas o quien fuera del PP los que entregan dinero público a amigos o compañeros de partido con adjudicaciones a dedo, ¿qué diría Barceló en la oposición?

-Pues haría oposición, claro, estaría haciendo todas las preguntas que fueran precisas, y pediría todas las comparecencias, por descontado. Lo dije en la comisión en la que ya comparecí y agradecí la labor de la oposición, pero no estoy dispuesto a aceptar insinuaciones de ningún tipo sin pruebas.

-En su día pidió la dimisión de Bauzá por ser incompatible con sus negocios privados, en su caso una farmacia. Més también exigió dimisiones por adjudicaciones a dedo en consells, alcaldías, consellerias. ¿En su caso no ve motivos para dimitir por los negocios privados de su compañero Garau con consellerias de Més?

-Vamos a ver, quiero recordar que todos los contratos han seguido los procedimientos establecidos, todos están justificados, todos se han realizado y no estamos ante casos, como hubo en otras legislaturas, de hacer un copia-pega de otras fuentes para cobrar. No tiene nada que ver con eso. No hablamos de estudios que no valgan para nada, de trabajos que no se hicieran o cosas así, como hemos visto muchas veces. Evidentemente, se ha de pedir el máximo de transparencia.

-¿Es consciente del grado de decepción de sus votantes?

-Sí, soy consciente y he pedido disculpas, he asumido que ha habido errores a la hora de tramitar, también he asumido que en el caso de Cultura hay problemas legales y se han asumido responsabilidades políticas muy graves [el cese de la consellera de Cultura].

"Todo lo que tenía que salir relacionado con Jaume Garau ya ha salido"

-Que las personas que llevaban directamente esos contratos no valorasen las consecuencias que podían tener.

-¿Los directores generales, sus subordinados?

-Sí.

-Podemos pide su cabeza antes del lunes. ¿Tiene arreglo?

-No sé adonde quieren llegar en Podemos. Hemos hablado mucho en el Govern, hemos hablado mucho Francina [Armengol, la presidenta de Balears] y yo, hemos hablado mucho dentro de Més: por responsabilidad con el Govern, con el partido, con los acuerdos por el cambio, seguiré, por mucho que esté más cómodo en mi casa. Tengo una responsabilidad hasta las últimas consecuencias.

-¿En ningún caso se contempla su salida?

-A día de hoy, no.

¿Ni si la Fiscalía Anticorrupción interviene?

Eso, ahora€ no adelantemos acontecimientos. Yo le digo que hoy por hoy, no. y hoy por hoy entiendo que Podemos ha entrado en una dinámica irresponsable.

"Podemos está manteniendo una actitud bastate irresponsable: está alimentando al Partido Popular y que la crisis no se cierre para que sigamos adelante"

-No sé qué decisión tomaría mi partido si yo me voy. Puede cambiar la cosa de aquí a dos meses, hace una semana, la impresión es que si yo me iba, Més se iba del Govern.

-¿Y en qué situación quedaría Més sin Barceló?

-El partido está fuerte y puede sacar el proyecto adelante sin mi.

-Tiene sobre su espalda el asunto más complejo y controvertido de esta legislatura, la regulación del alquiler turístico. Con la que está cayendo, ¿tiene usted ahora el capital político y la energía y concentración personal precisos para sacar adelante una regulación de tal calado?

-Absolutamente. Reconozco que he tenido momentos muy complicados estas semanas, pero soy una persona que me repongo muy rápido y estoy con fuerza. He seguido con mi actividad normal, con la misma intensidad, explicando en los municipios la ley de alquiler turístico, mi equipo se ha puesto las pilas para dejar de dar explicaciones de todo esto [el escándalo político] y trabajar. De hecho estamos trabajando para introducir modificaciones.

-¿Qué le ha dicho la presidenta, Francina Armengol, de todo esto?

-Desde el primer día hemos estado en contacto. Francina quiso tener toda la información y la ha tenido, todo lo que yo mismo iba descubriendo de cada contrato. Y hemos hablado mucho de cómo afrontar esta situación, se ha hecho todo de manera consensuada con las dimisiones, la reestructuración del govern, la entrada de una nueva consellera.

-¿Qué nos dice de la idea instalada en parte de Més de que hay una conspiración del PSOE y de Francina Armengol para acabar con Biel Barceló?

-No, no veo nada de esa conspiración. Evidentemente la relación con el PSOE no siempre es fácil, ha habido a veces tensiones importantes, pero no en este caso concreto.

"Ya se han asumido responsabilidades políticas muy duras: no hay motivo para cambiar nada más dentro del Govern"

-Fina y yo somos un tándem y lo seguiremos siendo, antes en el partido y ahora en el Govern.

-Usted se entera de muchos de estos contratos por la prensa, o eso parece. Pero usted y su equipo tenían la responsabilidad de estar encima de todo. ¿Qué dice de su competencia profesional el hecho de que le hayan colado estos contratos, si es como usted dice?

-Yo, la verdad, algunas cuestiones no eran de mi competencia, por ejemplo en Cultura€

-Ya, pero la contratación de Garau en Turismo, que sí le compete, tampoco la conocía, dice€

Pero sí sabía que ese estudio se iba a hacer, no con quien. Y sabía para qué servía y por qué era necesario. Lo que no estoy pendiente es de con quien se contrata. Y no en este contrato, con ninguno. Lo que yo he pedido a mis equipos es que se sea escrupuloso, que se haga bien, que se coja la mejor oferta. Si luego contratan a este o a aquel, al final, no lo sé.

-No tardaremos mucho en ver a algún rival político comparándole con la infanta, que tampoco sabía nada€

-No, no, porque no es lo mismo: yo estoy encima de todas esas cosas, pero en otros detalles se delega y yo doy mucho margen a mi gente. Eso en general da buenos resultados, porque la gente cuando le das confianza y margen responde. Es cierto que con un control férreo quizá se hubiese evitado todo esto, pero no es lo que se ha hecho.

"Me han pasado muchas cosas por la cabeza, entre ellas irme, claro. En mi casa estaría más tranquilo, pero por responsabilidad, por el Govern, por el partido, por cumplir los acuerdos por el cambio y porque muchas personas me han pedido que siga, seguiré"

-No estoy aquí por la silla, sino por responsabilidad. Quien me conoce sabe que no me aferro, que no estoy por eso. Es un compromiso con el govern, con un programa, con un partido, y con mucha gente que me ha dicho que no me he de ir. Así que seguiré. Pero si pongo en la balanza cómo estaría Biel Barceló más tranquilo, efectivamente, usted lo ha dicho, en mi casa estaría más tranquilo.

-¿Qué dice su familia?

-Me dan apoyo, pero lo están pasando mal.

-¿Volverá Barceló a ser candidato de Més en 2019?

-Ahora es pronto, siempre he dicho que yo creo que ese candidato debería ser otra persona, lo que no quiere decir que deje la política. Creo que no debo ser el candidato, como creía antes, pero estoy abierto a cualquier posibilidad. En 2018 se planteará el liderazgo y quien es el cabeza de lista, para no generar situaciones de incertidumbre. Pero ahora no es el momento.

-De todo lo ocurrido, ¿qué es lo que más daño le ha hecho?

-[Piensa un rato] Muchas cosas. Es difícil, pero destacaría los problemas internos que nos ha generado, mi relación con Jaume [Garau], que evidentemente ha quedado muy tocada. La presión externa la entiendo, no la considero. Duele la irresponsabilidad de Podemos, pero lo más complicado es la situación interna de Més, la situación con Més per Menorca, que creo que se reconducirá. Somos partidos distintos, como ha quedado claro, pero seguiremos trabajando juntos.

-¿Cuantas veces ha pensado en dimitir?

-Me han pasado muchas cosas por la cabeza, muchas, y entre ellas ha estado la de irme, claro.

-En Diario de Mallorca hemos vivido con cierta estupefacción los ataques de algunos cargos y personas de referencia de Més, acusando a este diario de publicar falsedades y hablando de una campaña contra Més. ¿Lo cree también usted?

-En todo momento he pedido calma, aunque está claro que no he tenido mucho éxito [ríe tímidamente]. He pedido prudencia, no entrar en polémicas estériles. Alguno se ha calentado y no ha hecho caso.

-¿Ha publicado Diario de Mallorca algo que en su opinión sea falso?

-En las informaciones, más allá de la insistencia en hablar de contratos a dedo, cuando no todos lo eran, no, no ha habido nada falso. Alguna cifra que variaba por contarla con IVA o sin IVA, pero nada importante. En la información no ha habido nada falso, no tengo nada que decir, en absoluto. En cuanto a las opiniones publicadas, tengo mi opinión, pero me la reservo.

-El lunes entonces seguimos teniendo vicepresidente.

-Sin duda, no hay motivo para otra cosa. Tengo mi agenda de la semana que viene, que me voy a discutir con AENA y negociar con ellos.

-¿Lo volvería a hacer? ¿Volvería a contratar con Garau?

-[Hace una pausa] A ver, desde el principio dije que no lo quería hacer, así que evidentemente no contrataría a Garau. Él es libre de concurrir a los concursos que quiera como empresario, como de hecho hace con distintos partidos, hasta cinco distintos conozco yo. Y distintas administraciones. Pero conmigo Garau no contrataría, por razones obvias y explicadas.

-En la izquierda hoy la sensación es que después de este Pacto, Balears va de cabeza a otro Govern del PP€

-Podría ser. Podría ser. Creo que no hemos sabido gestionar nunca estas coaliciones de Govern. Creo que Més y PSOE, con nuestras diferencias, hemos aprendido a convivir después de muchos años de hacernos la puñeta, y sabemos hacer cosas juntos. Pero con Podemos estamos muy lejos aún.