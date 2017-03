Company denuncia "juego sucio" del sector de Bauzá

Biel Company ha denunciado hoy "juego sucio" por parte de la candidatura de su rival para liderar el PP de Balears en el congreso de los próximos 26 y 27 de marzo. El candidato regionalista no ha nombrado en ningún momento al expresident pero sí que ha lanzado alusiones hacia él. "No importa que me preguntéis quien es porque todos los sabemos", ha dicho.

Se refería a las informaciones aparecidas en medios digitales nacionales donde recordaban un espisodio privado de hace diez años, por el cual fue condenado, a raíz de un enfrentamiento con un menor. "Cuando me llamaron para ser conseller se lo conté a quien tenía que constárselo (Bauzá) lo que ocurrió. Ahora veo de dónde ha salido", ha asegurado Company. También ha dicho que "en los próximos días me pueden acusar de la muerte de Manolete, pero no queremos entrar en este juego sucio que hace una poca gente en el PP y que nosotros queremos erradicar". Biel Company también ha señalado que son "totalmente falsas" las acusaciones de subvenciones a empresarios de su entorno que publicaron medios nacionales.

Company ha realizado estas declaraciones en la presentación de quien será su secretario general si resulta vencedor. Será Toni Fuster, expresidente de Nuevas Generaciones del PP, con cargos en la organización juvenil nacional del PP y que desde hacía unos años estaba apartado de la política. "El proyecto de Company ha hecho que gente como yo volvamos a ilusionarnos en recuperar el Partido Popular de siempre", ha asegurado. Company ha tenido palabras de agradecimiento hacia Sebastià Sagreras, actual secretario general, que pese a su apoyo incondicional a Company ha preferido dedicarse a la alcaldía de Campos. El candidato regionalista contará con Sagreras para ayudarle en el proyecto de "hacer un PP ganador en 2019".