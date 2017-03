Álvaro Gijón: "No pienso dimitir, no he hecho nada, soy inocente"

Álvaro Gijón: "No pienso dimitir, no he hecho nada, soy inocente"

Álvaro Gijón ha negado ante el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Juan Carruaje haber cobrado sobornos por el contrato de gestión de la ORA de Palma, tal y como mantiene un testigo. El edil del Partido Popular en Cort y miembro del Grupo Popular en el Parlament ha asegurado que no piensa dimitir y ha cargado contra aquellos diputados que piden su renuncia. "Hay que tener mucha cara para decir que me tengo que ir".

En su declaración , Gijón ha asegurado que no participó en el expediente de contratación del párking regulado de Palma que, según los investigadores, fue amañado para favorecer los intereses del empresario Antoni Roig. Además, insiste en que ni elaboró el pleito de cargos ni tomó parte en la adjudicación.

De esta forma, contradice lo dicho por un testigo protegido en la causa que aseguró ante el juez Penalva que Gijón, junto a José María Rodríguez, se habían repartido una comisión de 1,2 millones de euros por amañar el concurso. Además, apuntó que Gijón también recibió como regalo una vivienda.

"Ese testigo miente", ha afirmado el popular que, para reforzar sus argumentos, ha entregado al juez siete documentos que contradicen el testimonio de dicho testigo protegido. También ha negado los testimonios que le relacionan con el ´caso Cursach´, otra pieza de la misma causa que, de momento, está bajo secreto de sumario.



"No he hecho absolutamente nada de lo que se me está acusando"

Al salir de las dependencias judiciales de Vía Alemania, el diputado popular se ha mostrado contundente ante los medios de comunicación: "No pienso dimitir, no he hecho nada, soy inocente, no voy a dimitir bajo ningún concepto porque no he hecho absolutamente nada de lo que se me está acusando".

Álvaro Gijón afirma que su situación procesal no ha cambiado en los últimos ocho meses y ha recalcado que hay cuatro diputados en el Parlament que están imputados, uno de ellos en el grupo Podemos que pide su renuncia. "Hay que tener mucha cara para decir que me tengo que ir yo, en base no se sabe muy bien a qué", ha reprochado.



"No conozco al señor Cursach de nada"

Sobre los testigos que le vinculan al trato de favor a empresas de Bartolomé Cursach, que está en prisión preventiva desde el pasado 3 de marzo, Gijón ha dicho a los periodistas que "es absolutamente falso". "No conozco al señor Cursach de nada, no me he sentado nunca con él y nadie del grupo Cursach ha venido jamás a pedirme nada para el grupo Cursach ni he hecho absolutamente nada para beneficiar al grupo Cursach", ha zanjado.