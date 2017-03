´Better in winter´, la nueva estrategia de promoción turística del Govern

La Agencia de Turismo Balear (ATB) presenta su nueva estrategia de promoción turística, 'Better in winter', en el marco de la Semana de las Islas Baleares, que se celebra del 13 al 17 de marzo, en la tienda B The Travel Brand de Barcelona, que destaca que, más allá del verano, Baleares es un "destino ideal para disfrutar en cualquier época del año".

Así, la Agencia de Turismo Balear lanza sus nuevas propuestas de promoción turística, que invitan a conocer el lado más auténtico y desconocido de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, especialmente en temporada baja, según informa ATB en un comunicado.

La estrategia presta especial atención a los meses de invierno, primavera y otoño, momento en que las islas adquieren su máxima belleza y muestran la esencia mediterránea en todo su esplendor para disfrutarlas de forma más intensa. Se trata de una amplia oferta turística de interés gastronómico, cultural, de salud, deportivo, artístico, tradicional, de negocios y de compras, "que busca sorprender al visitante invitándole a disfrutar de un paraíso de clima suave al más puro estilo mediterráneo".

"Con 'Better in Winter' queremos dar a conocer al visitante otra cara de Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, la más desconocida para muchos. Queremos mostrar unas islas diferentes, unas islas que emergen cuando termina el verano y que tienen muchísimo que ofrecer al visitante procedente de la Península", ha afirmado la directora general de turismo de Baleares, Pilar Carbonell.

"Esperadas y concurridas citas deportivas de todo tipo recorrerán increíbles paisajes naturales, demostrando que las bicicletas no sólo son para el verano" ha indicado.

En este contexto, destacan en el calendario deportivo eventos como el Trofeo SAR Princesa Sofía de Vela, el Torneo Internacional de Fútbol Base Copa de Menorca (MECUP), el Six Day, la Vuelta Cicloturista Internacional a Menorca, el Rally Clásico Isla de Mallorca, la Port Adriano Sup Race (paddle surf), la Vuelta a Ibiza Internacional en Mountain Bike o la Regata Trofeo Ciutat de Palma.



Amantes de la música, el cine y el arte

La nueva apuesta de promoción hace hincapié también en "eventos únicos y exclusivos celebrados en entornos naturales de enorme belleza deleitarán a los amantes de la música, el cine y el arte".

Destacan citas como el Formentor Sunset Classics, el Sant Pepe Rock o el Mallorca Live Festival; renombrados festivales de jazz (Alternatilla, Jazz Obert, Mallorca Smooth Jazz Festival); festivales cinematográficos como el Evolution Mallorca International Film Festival y singulares eventos artísticos como el Espectáculo del Ocho o el Festival Internacional de Órgano de la Catedral de Palma de Mallorca.



Gastronomía

Las Islas Baleares también ofrecen la posibilidad de descubrir, bocado a bocado, los sabores más típicos de cada región y de cada época del año, vinculados a tradiciones, fiestas, mercados, artesanía y jornadas. Wine Days Mallorca, Ibiza Sabors, Tapalma, Pinxa Sant Antoni o Peccata Minuta, entre otros, ofrecen un homenaje a la cultura gastronómica a través de un viaje por los enclaves más idílicos del archipiélago balear.



Semana de las islas Baleares

La presentación de la estrategia 'Better in Winter' forma parte de las actividades que se celebran con motivo de la Semana de las Islas Baleares, iniciativa fruto de un acuerdo de co-marketing que ATB lleva a cabo con B The Travel Brand, y que incluye exposiciones y actividades relacionadas con las Islas Baleares en Barcelona, Madrid y otras ciudades.

El director de comunicación de Barceló Viajes, Ricardo Fernández, ha afirmado que "están encantados de colaborar con la Agencia de Turismo de las Islas Baleares en esta iniciativa que tiene como objetivo desestacionalizar la afluencia turística a las Baleares".

"Sin duda, más allá del sol y la playa, las Islas ofrecen grandes atractivos, que pretendemos dar a conocer para que lleguen a un mayor número de personas en temporada baja", ha añadido

Baleares recibió 15,3 millones de turistas en 2016, lo que supuso un incremento del 10,8% en relación al año anterior, según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).