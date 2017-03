La economía balear registró en 2016 el mayor crecimiento de los últimos 16 años

Hacía 16 años que la economía balear no crecía tanto. La riqueza que las islas generan se incremento el pasado año un 4,1%, impulsada por el sector servicios y muy especialmente por el turismo. Y todo apunta a que la velocidad durante este año seguirá siendo más que notable, con una previsión que sitúa este incremento en el 3,6% durante 2017, según el informe presentado por el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, y el director general de Empleo y Economía, Llorenç Pou.

Por lo que respecta al cierre de 2016, ese impulso económico ha alcanzado a todas las islas y a todos los sectores, con alzas del 4,1% en Mallorca, del 3,7% en Menorca y del 4,3% en las Pitiüses, mientras que el sector servicios ha crecido un 4,3%, la construcción un 3,5%, la industria un 2,6% y el agropesquero un 2,5%.

Negueruela y Pou afirmaron también que el Brexit no está teniendo por ahora ningún impacto negativo apreciable sobre la economía de las islas ni se espera que éste sea perceptible durante 2017, a la vista de las reservas ya cerradas en el mercado británico.

Pese a lo expuesto, no se oculta que sigue habiendo desequilibrios y aspectos que generan preocupación en el Govern, como es que el crecimiento de la economía no se esté trasladando a los salarios, que la productividad no mejore y que la precariedad en el mercado laboral siga siendo muy elevada.