Villar Mir afirma que no sabe de qué se le acusa en Son Espases

El empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, ha insistido ante el juez José Castro que ignora de qué se le acusa en el caso Son Espases, la presunta trama de corupción en torno a la adjudicación del hospital público del mismo nombre.

Villar Mir ha declarado por videoconferencia desde Madrid y a petición propia, pero no ha aportado nada nuevo a sus tesis de que él no participó en el concurso y de que en el sumario no hay ni un solo indicio en su contra.