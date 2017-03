Castro, pendiente de Fiscalía para llevar el Palma Arena a juicio

El origen del caso Palma Arena se remonta a octubre 2007, cuando el ex conseller socialista Mateu Cañellas denunció un gasto de más de 90 millones de euros para la creación de esta infraestructura, cuando estaba presupuestada en 48 millones. Ahora, casi diez años después, el juez que dirige la causa, José Castro, está a punto de acabar su instrucción que culminará, previsiblemente, antes de su jubilación, el próximo mes de diciembre. Según asegura el juez, el final de la instrucción del caso está pendiente de Fiscalía.

De las 28 piezas en las que se acabó desgajando esta macrocausa, seis de ellas ya tienen sentencias. El resto o están a la espera de los escritos de Fiscalía u otras partes, sobreseídas o en cola de juicio. Solo dos siguen en fase de instrucción, las piezas 20 y 27. "Me siento con los deberes hechos", afirma Castro en una entrevista a la agencia Europa Press.

A pesar de esto, y según ha explicado, las piezas en las que se tiene que pronunciar la Fiscalía "siguen en instrucción" y por lo tanto no se pueden elevar a la audiencia ni a ningún juzgado de lo penal pero por su parte no hay más que hacer. "La causa está prácticamente terminada", dice.

"Me siento con los deberes hechos y si no se termina es porque la Fiscalía no se ha decidido a acusar en algunas piezas y estamos pendientes. No critico a la Fiscalía, lo que pasa es que los fiscales anticorrupción tienen un trabajo que les desborda", remarca.



Piezas pendientes

Las piezas pendientes son la número 13, sobre la publicidad del campeonato del mundo del ciclismo, pendiente de que Fiscalía presente un escrito de acusación o pida el sobreseimiento, al igual que en la 16 y 17 sobre fraccionamiento de contratos. La 14 , sobre el patrocinio de dicho mundial está pendiente de los escritos de defensa. la pieza 18, sobre la adjudicación del videomarcador, está pendiente de que se pronuncie la Abogacía de la Comunidad; la 19, relativa a la facturación por ayudas para la pista de ciclismo, está pendiente de que la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad; y la pieza 20, sobre Nimbus está todavía en instrucción.