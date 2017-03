Su agenda, preguntas a sí mismo y una foto ideal para memes: así es la web de Biel Company

Como si del Tío Sam con su I want you se tratara, un Biel Company sonriente señala con el índice al objetivo. Es una de las cuatro fotos que el candidato a liderar el PP pone a disposición de los usuarios para que se descarguen. Con un fondo blanco y un gesto habitual de los mejores memes de Julio Iglesias en las las redes -ya saben: ¡Y lo sabes!-, el exconseller ofrece un material que será carnaza para aquellos con ingenio. El resto, fotos de fantásticos posados en fondos brillantes o rodeado de naturaleza.

Es solo uno de los apartados de la web que ayer estrenó Biel Company con el nombre feimppartit.com para su campaña al próximo Congreso del PP en el que aspira a liderar el partido. Para quien se pregunta quién es Biel Company, la página luce un apartado en el que el candidato responde un cuestionario. Además de responder cuál es la diferencia entre el "Company político" y el "Company ciudadano", sus deseos confesables o su grupo o cantante favorito, el candidato plantea una sorprendente pregunta: "¿Es usted catalanista?". "No. Y tampoco entiendo ese empeño por hablar de españolistas, regionalistas y catalanistas que no hace otra cosa que generar controversia y desunión. Soy español, nacido en Mallorca y presumo orgulloso de ser ciudadano de las Illes Balears", responde el candidato que presumió de regionalista el día en el que anunció que concurriría al congreso de los populares. No se pregunta por otras cuestiones ideológicas.

Company, que se declara fan de Tomeu Penya y Jaume Anglada, asegura que le repugna la corrupción y pide que se respete la presunción de inocencia de los imputados. "Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y en esto los tribunales de justicia tienen siempre la última palabra", concluye su valoración sobre la corrupción el candidato.

En la web, además de un apartado en que abre la participación a los usuarios que quieran hacer preguntas o sugerencias, publica su agenda de actos de los próximos días. La web está disponible en castellano y catalán, idiomas identificados la web por la bandera española y la balear.