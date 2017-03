El turismo responde al farol de Tui: le piden que reflexione y apueste por la calidad

La ofensiva de Tui contra los precios que cobran los hoteles de Mallorca ya tiene respuesta: un día después de que Stefan Baumert, el director de producto del mayor touroperador centroeuropeo, asegurase en Berlín ante toda la delegación balear que las familias alemanes prefieren viajar a destinos de riesgo como Egipto antes que pagar los precios que pide Mallorca, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, a través de su presidenta, Inma Benito, llama al grupo germano a "hacer una reflexión sobre las afirmaciones realizadas" en la feria ITB. "Les pedimos que apoyen la consolidación de la apuesta por la calidad y por el valor que ha realizado el sector hotelero", argumenta Inma Benito, en referencia a los más de mil millones de euros en inversiones que han apostado los hoteleros de Mallorca al objetivo de ganar calidad para mejorar la rentabilidad del sector y reducir la estacionalidad.

El ataque de Tui no ha caído bien entre los representantes del sector en las islas. Los más tibios en la reacción, caso del vicepresident del Govern, Biel Barceló, se muerden la lengua para evitar interferir en "la negociación privada entre empresas", aunque el conseller cree que la isla no se debe vender a cualquier precio y reflexiona que todo lo que sea reducir la presión turística de los meses centrales del verano redundará en mejorar la experiencia en el destino y reducir el malestar provocado por la masificación entre los residentes.



Las aerolíneas desmienten a Tui: habrá más vuelos en verano

En el sector privado son menos diplomáticos. "Si pretenden dejarnos mal ante el cliente alemán no van a conseguir nada: son ellos los que se ponen en evidencia diciendo algo que es falso, como que se van a reducir los vuelos desde Alemania", apunta un hotelero, tras hablar del tema con ejecutivos de compañías como Air Berlin. En la propia aerolínea también se alzan voces que niegan que Mallorca deje de interesar. "Al contrario, quienes conocemos la operativa, sabemos que la isla va a estar muy disputada este verano", dicen en Air Berlín, que este año, como adelantó Diario de Mallorca, ha decidido aplazar sus planes de dejar la isla para mantener casi toda su operativa a través de operaciones de código compartido con Niki.

Y el mismo interés por el destino Mallorca documentan en el aeropuerto de Palma, que está cerrando la planificación de verano. No dan detalles, pero apuntan a que este año las cifras de asientos previstos son más altas que el pasado, sobre todo en junio, aunque también en julio, agosto y septiembre, cuando todo apunta a que se batirán otra vez todos los récords de operaciones y pasajeros.



El resto de los touperadores insisten en Mallorca

Tampoco se creen el farol en competidores de Tui como Alltours, DER Touristik y Thomas Cook, donde aseguran que nadie va a dar un paso atrás en Mallorca. Al contrario. Alltours ya tiene operando este año 22 chárters más que el pasado, mientras que en DER y Thomas Cook confiesan que siguen buscando hoteles a los que asociarse para aumentar su oferta de camas en la isla. La explicación es sencilla: pese a que los precios son sensiblemente más altos, la isla y su seguridad siguen siendo el destino preferido por las familias, como por otra parte subraya el presidente de la patronal alemana de los touroperadores, DRV.

Más allá de las palabras, los hoteleros se remiten a hechos. Recuerdan para ello que ya el año pasado hubo cadenas que prefirieron no llenar a rebajar las tarifas, una estrategia a la que cada vez se apuntan más empresas hoteleras de la isla, conscientes de que las fuertes inversiones deben ser puestas en valor. "Debemos seguir invirtiendo en calidad. Si rompemos el círculo de la inversión, se pierde el trabajo hecho para posicionar el destino, segmentar la oferta, alargar la temporada y aumentar la rentabilidad social de los hoteles", reflexiona Inma Benito.

Lo mismo dicen en la oferta complementaria. Desde proyectos corales de apuesta por la calidad, como el liderado desde la marca colectiva Palma Beach, insisten en que el camino es la mejora del producto, no el descuento para llenar a toda costa. De eso, de la falta de rebajas por reserva anticipada o para las familias con niños, se quejaban en Tui, que parece que no va a obtener mucho de su ofensiva contro los precios de Mallorca. Tanto es así que la falta de descuentos, de facto, está provocando el efecto contrario al enunciado por Tui: lejos de bajar las reservas, las familias alemanas han adelantado las compras de viajes a Mallorca, para asegurarse las plazas más cotizadas del verano, que no son las de destinos con recientes episodios de violencia, sino las de Mallorca.