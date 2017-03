Hacienda enviará inspecciones a hoteles y viviendas turísticas en busca de fraude en la ecotasa

El Govern no quiere dejar escapar ni un euro de la ecotasa. Por ello la Conselleria de Hacienda ultima un plan de inspección específico para hoteles y viviendas de alquiler vacacional en busca de fraude con el impuesto turístico.

En el que será el segundo verano de aplicación del tributo sobre estancias turísticas, la Agencia Tributaria Balear (ATIB) revisará que hoteles y alojamientos estén liquidando correctamente el impuesto, cuya recaudación recae en ellos. Para ello, los inspectores de Hacienda revisarán que el periodo de apertura, el número de camas o incluso la categoría corresponda con la información facilitada para abonar la ecotasa.

Así lo avanzó ayer la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, que ha explicado que este plan se presentará en las próximas semanas y que irá en paralelo con los planes de inspección que haga la Conselleria de Turismo. La consellera recordó que las inspecciones con relación a este impuesto comenzarán en este ejercicio.

No obstante, pese a que el año pasado el servicio de inspección todavía no buscaba fraude en la ecotasa, la Agencia Tributaria tramitó ya 39 denuncias presentadas por ciudadanos relacionadas principalmente con "el impuesto de estancias turísticas en general, con el alquiler vacacional en particular, confesó la directora de la ATIB, Maria Antònia Truyols.



Fraude detectado

El plan anunciado para la ecotasa complementará al actual Plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal con el que inspección de Hacienda hizo aflorar durante 2016 hasta 41 millones de euros por fraude sólo en los impuestos en manos de la Comunidad Autónoma, como son el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales.

De los 41 millones obtenidos por inspección, según informaron ayer la consellera de Hacienda y la directora de la ATIB en rueda de prensa, la mayor parte, 24'3 millones de euros, corresponde al fraude detectado en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por el que se abrieron a lo largo del año pasado 4.304 expedientes. La cantidad aflorada representa el cinco por ciento de la recaudación total del tributo en 2016.

Le sigue el fraude en el impuesto de sucesiones y donaciones que se abona por herencias y del que se abrieron 2.494 expedientes. En total, la inspección ha hecho aflorar 8'5 millones por este tributo, un 10 por ciento de su recaudación total el año pasado.

Del Impuesto de Patrimonio, el último de los grandes impuestos gestionados por el archipiélago, inspección hizo aflorar 1'4 millones mediante 52 expedientes.

En cuanto a los tributos propios, del canon de saneamiento se abrieron 69 expedientes en los que se detectó fraude por 515.118 euros y en tasa de juego se abrieron 12 expedientes por 57.882.

Además de las cantidades indebidamente impagadas, las arcas de la comunidad ingresaron gracias a la inspección de la ATIB 6'5 millones que corresponden a sanciones derivadas de 554 expedientes por el incumplimiento de pago en impuestos autonómicos.

Los 41 millones de euros que afloraron gracias a la inspección en 2016 representan una cantidad inferior a lo detectado en 2015, cuando la hacienda balear ingresó 43 millones por fraude encontrado. Sin embargo, ese año la ATIB aplicaba el impuesto de transmisiones patrimoniales a la compraventa de oro y de objetos de alto valor. Debido a una sentencia de febrero de 2016, ese concepto ya no lo recauda la hacienda autonómica. Por los mismos conceptos que los recaudados actualmente, afloraron en 2015 38 millones, tres menos que en 2016.

En 2015 Balears fue la quinta comunidad en eficiencia inspectora y se hicieron aflorar 2,5 millones de euros por inspector.