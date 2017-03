La calle no afloja contra la LOMCE

El Gobierno ha tachado de "irresponsables" a los convocantes de huelga de ayer contra LOMCE y los recortes, argumentando que ahora que se está negociando un pacto educativo no es el momento para organizar una protesta, sino para hablar. Pero es que para los convocantes las promesas de pactos son una farsa ya que el PP sigue apuntalando y blindando la LOMCE contra los intentos de paralizarla del resto de partidos.

Así lo indicaron ayer en toda España los principales sindicatos, federaciones de APAs y organizaciones estudiantiles que se adhirieron a la jornada de huelga estatal. En Mallorca, unos 13.500 alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y FP respondieron a la llamada a la huelga de las asociaciones de alumnos SEPC, USE y Front Anticapitalista. Entre los docentes, los sindicatos convocantes en Balears (CCOO, FETE-UGT y STEI-i) aseguraron que un tercio de los profesores de la red pública (que no formaban parte de los servicios mínimos) hicieron huelga, mientras según los datos oficiales de Educación apenas llegaron al 4%.

De los miles de estudiantes que no fueron a clase, menos de mil acudieron a la manifestación que cubrió sin incidencias el recorrido desde la 'plaza del tubo' hasta Delegación de Gobierno. Los estudiantes gritaron las proclamas habituales - de " Som estudiants i no mercaderies" a " Avui hi ha vaga, l'educació no es paga"-, además de muchas consignas contra la LOMCE y el Partido Popular - "PP tremola, el poble no perdona"-. Incluso se coló algún grito contra organizaciones que también participaron en la manifestación -"CCOO y UGT, sindicatos del poder"-.

Irene Nieto fue una de las alumnas que encabezó la protesta y leyó parte del manifiesto, en el que los estudiantes criticaron que la LOMCE busca "españolizar el sistema" al dejar muy poco margen a autonomías y centros para modificar los currículums. Rechazaron también "mantener la Religión y sus dogmas" en detrimento de la Filosofía y lamentaron "el escaso presupuesto" para la educación y la falta de becas.

El PSIB y Podem dieron su apoyo a la jornada. Los socialistas aseguraron que el Govern ha hecho todo lo posible para reducir el impacto de la LOMCE en Balears.