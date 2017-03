Bauzá: "Cañellas tutela el PP"

José Ramón Bauzá y varios miembros de su equipo dispararon con bala ayer contra la dirección del Partido Popular de Balears al entender que están trabajando en favor de un candidato. El expresident no se mordió la lengua en una entrevista en EsRadio y aseguró que "quien esta tutelando el partido en estos momentos es Gabriel Cañellas". También aseguró que el partido está trabajando "para fastidiar a un candidato", en este caso él por la polémica guerra de los avales anulados. Su rival, Biel Company, calificó de "muy tristes" los ataques de Bauzá contra el comité organizador del congreso por haber anulado más de 800 apoyos a la candidatura del senador.

Bauzá ha decidido desenterrar el hacha de guerra al entender que todo el aparato del partido está al servicio de Company. Ayer aseguró que ha hecho llegar su queja a la dirección nacional del PP y que está pendiente de una reunión. Volvió acusar al partido de actuar "de forma arbitraria" con los avales y recordó que muchos afiliados no están al corriente de pago, simplemente porque el partido no ha pasado el recibo.



Ataques a Cañellas

De todas formas, los ataques más duros se los llevó el histórico líder popular Biel Cañellas. "Desde que yo di un paso al lado -aseveró Bauzá en referencia a su salida de la presidencia del PP- Cañellas empezó a tutelar el partido y todavía lo sigue haciendo en la actualidad". El contexto en el que el senador y candidato realizó estas afirmaciones fue justo después de aseverar que "me preocupa la corrupción y el coqueteo con el nacionalismo". Acto seguido añadió: "Un milímetro de concesión al nacionalismo es un milímetro de no retorno". Con estas afirmaciones Bauzá alertaba de la deriva nacionalista de Cañellas, mentor de Company, y también recordaba su condena por corrupción en el caso túnel de Sóller.

El senador criticó con dureza la anulación de sus avales asegurando que se "están conculcando los derechos básicos de los afiliados con una clara finalidad de la dirección regional de fastidiar a uno de los candidatos". En este sentido ponía en el disparadero a la dirección regional del partido y al comité organizador, pese a que después alabó la imparcialidad de Mauricio Rovira, el organizador del congreso regional.

No obstante, José Ramón Bauzá recordó que "no hay nada peor que uno se sienta despreciado por su propio partido y se ponga en duda si pagas o no pagas, eso no es de recibo".

El senador autonómico confirmó lo que desde hace días están denunciando desde su candidatura: "Todo el aparato del partido trabaja para Company". De igual modo, el expresident del Govern criticó que Company "se haya parapetado en el partido" para evitar un debate con él.



Company también dispara

Biel Company, sin nombrarlo, no pudo contenerse y ayer disparó una sonora pulla contra José Ramón Bauzá. Calificó de "muy triste que alguien critique y desacredite al comité organizador del congreso regional para justificar el escaso número de avales conseguidos".

El diputado y exconseller de Agricultura rechazó de plano las aseveraciones de Bauzá de calificar como "injusta y arbitraria" la selección de avales y salió en defensa de Mauricio Rovira, presidente del comité organizador: "Me entristece que se quieran hacer ver cosas que son falsas y más que se quiera enturbiar una figura como la de Mauricio Rovira y la de todo el comité organizador que durante este proceso siempre han demostrado su neutralidad".

Desde el equipo de Bauzá critican con fuerza el hecho de que el secretario general, Sebastià Sagreras; la portavoz parlamentaria, Margalida Prohens o el portavoz del partido, Llorenç Galmés, "salieran en la foto para apoyar a Company cuando lo ideal sería que se hubieran mantenido neutrales". Sagreras, Galmés y Prohens mantienen que ellos, como afiliados del partido, pueden posicionarse a favor de uno de los candidatos.

Company no quiso entrar en valorar más afirmaciones de Bauzá. Se limitó a lanzar otra crítica contundente: "El problema es que les ha hecho daño que nosotros hayamos sacado un 80 por ciento de los avales válidos y ellos solo un 20 por ciento". El candidato favorito para liderar el PP balear recordó que "lo que se tendría que mirar es por qué unos han pagado la cuota y otros no". "Las condiciones han sido las mismas para las dos candidaturas", apostilló.