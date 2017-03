Se desata la guerra de tuits en el PP

La tensión se incrementa por momentos en el PP de Balears. Cargos y afiliados destacados ya se han quitado la careta y hacen campaña para uno de los dos candidatos, o Biel Company o José Ramón Bauzá. Lo que ocurre es que el debate se está desarrollando en las redes sociales. En los últimos días se ha vivido una auténtica guerra de tuits entre unos y otros partidarios de cada candidato. Los de Company no han dudado en arremeter contra Bauzá por lanzar el órdago al partido y proponer un cara a cara.

A raíz de la entrega de avales, en los que la candidatura de Company ha conseguido aglutinar el 86,5%, el portavoz del PP y alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, lanza un misil envenenado hacia Bauzá a través de Twitter: "Cuando no se tiene los pies en el suelo, se vive de las falsas apariencias y se da la espalda a la realidad, llega un momento en que te ponen en su sitio". Por su parte, Jaime Martínez, exconseller de Turismo con Bauzá y que ha fusionado su candidatura con Company, aprovechaba una frase de Abraham Lincoln para enviar otra pulla a sus contrincantes: "Podrás engañar a todos durante un tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos". Sin duda la cita también estaba dirigida hacia el expresident y candidato a liderar el PP.

El motivo del mensaje de Martínez tiene todos los visos de estar dirigido hacia los escasos avales válidos consechados por la candidatura de Bauzá.

Jaume Bauçà, exalcalde de Montuïri, también envió un mensaje encriptado a sus oponentes Bauzá y la exdiputada Ana María Aguiló. Utilizó una cita del filosofo alemán Friedrich Nietzsche también muy elocuente: "No que me hayas mentido, es que ya no puedo creerte y eso me aterra".

Desde el sector de Bauzá han puesto en el punto de mira a la portavoz parlamentaria del PP, Margalida Prohens. Le afean que utilice el artículo literario en sus intervenciones ante los medios de comunicación y también en el parlament.

Aguiló y Sagreras se enzarzanEl sector de Company, cuando Bauzá lanzó el órdago de querer un cara a cara pese a la prohibición del partido de debates, les recordó que en las últimas elecciones autonómicas el expresident envió a Marga Prohens a debatir. Algunos mensajes del entorno de Bauzá cuestionaron a la portavoz y el secretario general y alcalde de Campos, Sebastià Sagreras, salió en su defensa: "En el próximo debate del TIL podéis enviar a Ana María Aguiló y así en la manifestación habrá 200.000". Lo curioso del caso es que Sagreras utilizó la ironía y escribió el mensaje en baleà, tal y como defiende la exdiputada.

Aguiló montó en cólera y acusó a Sagreras de no actuar con imparcialidad ante la cita congresual: "Debería aprender de nuestro presidente Miquel Vidal", le espetó.