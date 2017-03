Bauzá acusa a Company "de tener miedo" a un cara a cara con él

La campaña electoral para presidir el PP balear sumó ayer un nuevo episodio de hostilidades entre los dos aspirantes. José Ramón Bauzá azuzó a su contrincante Biel Company por no prestarse a un debate con él, mientras que el regionalista aseguró no temer un cara a cara, siempre que lo decida la dirección del partido (la cual ya lo ha rechazado) y no "un agente externo".

El candidato a la presidencia del PP en Balears José Ramón Bauzá señaló que "la negativa de Company a participar en un debate televisado resulta inconcebible en una sociedad democrática y moderna". Así lo expresó Bauzá el viernes ante afiliados en Palmanyola (Palma), quienes se mostraron contrariados por la decisión de la dirección regional del partido de no autorizar los debates entre los dos candidatos a presidir el partido, Bauzá y Gabriel Company, en medios de comunicación.

"Yo acepté el debate de Canal 4 TV para el día 16 de marzo. Tanto mi equipo como yo teníamos serias dudas de que Biel Company aceptara. Sospechábamos que buscaría una excusa para no asistir y hoy [por el viernes] lo hemos comprobado: el partido ha dicho que no", manifestó al ser preguntado al respecto.

"¿Qué problema hay en exponer y confrontar ideas en un sano debate? Algunos se esconden, parece que tienen miedo a hablar y debatir", añadió, además de asegurar que él no habría impedido el debate porque "no iba a dejar a los afiliados sin la posibilidad de informarse".

Por su parte Company replicó a su rival manifestando que siempre ha estado dispuesto a participar "en aquellos debates públicos que le han sido planteados", si bien esgrimió su "absoluto respeto a las medidas adoptadas por los órganos de dirección del partido y por el Comité Organizador del Congreso", que se mostrado contrario a la celebración de debates entre los contrincantes. En este sentido, Company señaló que "es fundamental" que sea la dirección "quien defina las reglas del juego, y no agentes externos".