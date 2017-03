Los taxistas desconvocan sus huelgas tras llegar a un acuerdo con la Conselleria

Las patronales del taxi alcanzaron ayer un acuerdo con la conselleria de Movilidad que les permite desconvocar el calendario de huelgas y movilizaciones convocadas para marzo y abril, y que debía iniciarse este lunes. Este pacto permitirá al Govern mantener cuatro de las cinco líneas de autobús que había previsto entre el aeropuerto con las principales zonas turísticas, así como la creación de una quinta con Cala Ratjada el próximo año.

Así, en virtud al acuerdo alcanzado se mantienen las líneas que conectan Son Sant Joan con Alcúdia, Cala Millor, Cala d'Or y se unifican las dos que estaban previstas con Calvià en una sola. Desaparece la lanzadera que se había anunciado en el último momento entre el aeropuerto y la Estación Intermodal de Palma, y a cambio se crea un enlace directo entre Son Sant Joan y el hospital de Son Espases. Está previsto que esta conexión la lleve a cabo inicialmente el autobús, pero no se descarta que la realicen los propios taxistas como un servicio a la carta.

El Govern destaca que el bus no solo enlazará con zonas turísticas, sino que también permitirá conectar el aeropuerto con poblaciones de más de 15.000 habitantes.

Por su parte, los taxistas, junto a la desaparición de la lanzadera con la Estación Intermodal y uno de los enlaces con Calvià, consiguen que el Govern rebaje las frecuencias de los autocares. De este modo, Alcúdia y Calvià contarán con doce frecuencias diarias, Cala d'Or con diez y Cala Millor con catorce.

Además, el sector del taxi impone al Govern un aumento de las tarifas de estas conexiones, que inicialmente debían moverse entre los cinco y los diez euros, de modo que la línea del aeropuerto a Calvià alcanzará los siete euros; la de Alcúdia, diez euros; la de Cala d'Or, nueve euros; mientras que la de Cala Millor tendrá un precio de entre diez y doce euros, dado que su coste aún no está cerrado.

Estos enlaces turísticos tendrán que funcionar todo el año y no solo en temporada alta como estaba previsto. El Govern se compromete también a no autorizar que el transporte discrecional pueda vender las plazas que queden libres en sus buses si no hay consenso de todo el sector del transporte, un apoyo que los taxistas se niegan a dar. Asimismo, la Conselleria se compromete a redactar una normativa autonómica para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Tanto el conseller de Movilidad, Marc Pons, como el presidente de la asociación de Autónomos del Taxi, Biel Moragues, se mostraron satisfechos por el acuerdo, el primero por mantener los enlaces que pretendía con las zonas turísticas, y el segundo por haber conseguido minimizar el impacto que esta iniciativa iba a tener sobre su gremio. El lunes se volverán a reunir las dos partes para redactar otros puntos de negociación que han quedado pendientes.



El próximo lunes debía de dar comienzo este pulso, con una huelga de 24 horas a iniciar a las 6 de la mañana, y que además debía de ir acompañada de una concentración de taxis en Son Moix para luego recorrer las calles de Palma hasta el Consolat de Mar.

El segundo round iba a consistir en paros de tres horas durante los lunes 13, 20 y 27 de marzo y el 3 de abril. El 17 de marzo estaba prevista además una nueva concentración de taxistas, en este caso a pie, ante el Consolat de Mar.

Semana Santa

Los golpes más duros se reservaban para la Semana Santa, con paros nocturnos entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, durante los días 14 y 15, a los que se iba a sumar otra huelga de 24 horas desde las 2 de la tarde del día 13 y hasta esa misma hora del 14. Como cierre, estaba prevista una huelga de 24 horas desde las 6 de la mañana del día 16 hasta esa misma hora del 17, que sumada al paro de la noche anterior debía de implicar 32 horas consecutivas con el servicio de taxi paralizado en Mallorca.