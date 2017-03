La cúpula de Armengol da la espalda a la presentación de la plataforma 'sanchista' de Balears

La cúpula del PSIB que lidera Francina Armengol ha dado hoy la espalda al acto de presentación de la plataforma en apoyo a Pedro Sánchez de Balears. Un evento al que han asistido unos 170 militantes y en el que han participado pesos pesados del 'sanchismo' como los diputados Odón Elorza, Zaida Cantera o la ibicenca Sofía Hernanz, quienes han hecho un llamamiento a "recuperar el PSOE y devolverlo a la senda de la izquierda de la que jamásá debió haber salido", apostando por un modelo de partido en el que los afiliados tengan voz y voto.

En un abarrotado salón de actos de UGT, los diputados del 'no es no' han constatado la existencia de dos modelos de partido de cara a las primarias de junio. Uno de ellos, el modelo del exsecretario general Pedro Sánchez "de izquierdas, coherente y que ponga a la militancia en el lugar del que nunca debió salir", señaló Hernanz. El otro, el de la gestora, "el modelo de la abstención, que ha llevado de facto a gobernar en una gran coalición", que antepone la jerarquía a la militancia y ha renunciado a los valores de izquierda al haber dado las llaves del Gobierno al PP, ha agregado la parlamentaria ibicenca. "No queremos ser la muleta del PP", ha proclamado, en un acto al que la presidenta del Govern, en su día defensora de Sánchez, estaba invitada, aunque finalmente no ha asistido.

Por su parte, Elorza ha dejado constancia que ante el mundo en que vivimos, viendo el fenómeno Trump, el poder de grandes multinacionales que no pagan impuestos, con las políticas económicas y sociales de la derechas, o la llegada de refugiados "ha llegado el tiempo de la ideología", por lo que ha apostado por "recuperar valores de la izquierda".

El excalcalde de San Sebastián ha subrayado que la militancia socialista "ha demostrado que el PSOE no estaba muerto", pese a los movimientos de la gestora en octubre para derrocar a Sánchez y ha calificado el movimiento de las plataformas como la balear en apoyo del exlíder de "rebelión democrática". En este sentido, ha denunciado la sensación que les sobrevino por aquel entonces de "conspiración del bipartidismo, los poderes mediáticos, la derecha económica y política y los propios compañeros". Elorza ha recordado además que pese a las críticas del oficialismo, la apuestas por la consulta a la militancia no la ha inventado Sánchez, sino que ya las llevaba a cabo el fundador del partido, Pablo Iglesias, por lo que ha llamado a la militancia a involucrarse en el proyecto político colgado en la web de Sánchez para mejorarlo, hacer aportaciones y críticas.

Entretanto, la diputada Zaida Cantera, quien ha aportado el toque más emotivo al acto, ha reprochado a los compañeros que acusan a los 'sanchistas' de "rojos radicales" como si fuera un insulto, cuando ha sido un valor en el partido toda la vida. "Alguien se ha movido de sitio y no hemos sido nosotros", ha apuntado. La exmilitar ha cargado contra el modelo del PSOE que ofrece la gestora "que se creen los dueños de la palabra y el resto va detrás". ¿De qué sirve el programa si luego en el congreso votamos con el PP?, se ha preguntado.