Nueva avería en el sistema informático judicial de Baleares

El sistema informático de los juzgados de Baleares ha vuelto a sufrir esta mañana una, que ha ocasionado que ningún ordenador del edificio de Vía Alemania funcione. Esta situación, que se viene repitiendo con frecuencia , ha provocado la lógicaque se quejan de que no se les puede atender como consecuencia de este fallo informático general, al no poder quedar reflejadas sus denuncias en el sistema sus denuncias.

Debido a que el sistema informático de los juzgados de Baleares se centraliza desde el Ministerio de Justicia, la avería no se puede solucionar desde Palma. Los funcionarios judiciales se quejan de la respuesta que reciben cuando comunican una incidencia informática, ya que siempre les acusan de tener poca paciencia. Esta avería ha sido comunicada esta mañana al departamento correspondiente del Ministerio de Justicia y no se conoce a qué hora estará resuelta. En el juzgado de guardia, donde tampoco funcionan los sistemas informáticos, no se puede atender a los ciudadanos que pretenden presentar una denuncia, ni tampoco tomar declaración a los detenidos.

Hace varios días los funcionarios judiciales ya se manifestaron a las puertas del juzgado para mostrar públicamente su malestar por el nuevo sistema informático, con sus correspondientes fallos, que ha impuesto el Ministerio.