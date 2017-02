Educación revisa la situación de nueve centros alternativos a petición de la Fiscalía

La conselleria de Educación y Universidad está llevando a cabo un proceso de revisión de la situación de los colegios privados 'alternativos' que funcionan en Balears. La Fiscalía de Menores le instó a que lo hiciera a finales de año pasado para aclarar la situación de los menores que estudian en estas escuelas, que nacen impulsadas por padres o docentes que quieren un tipo de educación diferente a la que se enseña en los colegios ya existentes.

El director general de Ordenación, Planificación y Centros, Antoni Morante, narró que a raíz de este requerimiento de Fiscalía su departamento comenzó haciendo un listado. Detectaron nueve colegios (ocho en Mallorca y uno en Eivissa) y ya han informado a Fiscalía de que cinco están en proceso de homologación y que a tres se le ha denegado la autorización: Escola Activa de Mallorca (EAM, en Marratxí), como informó este diario ayer; y también Arimunani y The Vineyard School (ambos en Palma).

La Conselleria ha avisado de la situación de estas escuelas a Fiscalía y a los correspondientes ayuntamientos "para que inicien las acciones pertinentes" ya que "el hecho de escolarizar alumnos sin la pertinente autorización administrativa supondría una vulneración de la normativa".



Sin registro de alumnos

Morante aseguró que Educación no tiene nada en contra de estos centros ni de la pedagogía que aplican, pero que en cualquier caso sus promotores deberían esperar a tener los pertinentes permisos de actividad antes de escolarizar a un solo alumno. Añadió que pueden volver a solicitar la autorización y reiniciar el proceso en cualquier momento.

Admitió que Educación no sabe cuántos alumnos puede haber escolarizados en estos colegios ya que al no estar oficialmente autorizados ni registrados como centros privados, la Conselleria no tiene potestad sobre ellos y ni siquiera existe una base jurídica que le permita enviar inspectores.

De estos nueve centros cuya situación ha sido revisada, Educación solo ha concedido la autorización a uno, según explicó Morante. Se trata de uno de los pioneros de la educación alternativa: Sa Llavor, un proyecto que nació en 2007 en Mancor de la Vall, que ahora está oficialmente instalado en Binissalem y que ha estado abierto y sin la autorización de Educación la mayor parte de los años que ha estado funcionando.

En el caso del Arimunani, que ha empezado a funcionar este curso, el instituto encargado de las infraestructuras educativas (IBISEC) ha emitido dos informes técnicos desfavorables. Aunque entre el primero (de marzo de 2016) y el segundo (de junio) el IBISEC aprecia que se han corregido algunas de las deficiencias, otros requisitos siguen sin cumplirse.



Cierre del expediente en un año

Según Educación, Arimunani carece de licencia de actividad como centro docente, según le informó Cort. La Conselleria envió un requerimiento al centro por las deficiencias arquitectónicas no resueltas y al no recibir documentación para corregirlas y dado que "los expedientes no se pueden prolongar en el tiempo", le deniegan la autorización. Educación ha dado carpetazo e este expediente en solo un año.

Respecto a The Vineyard School, la titular pidió permiso para abrir un centro extranjero en 2011, pero en todo este tiempo, según Educación, no ha aportado ninguno de los documentos exigidos. Cort tampoco tiene constancia de actividad escolar en la dirección del colegio. Educación cierra así este expediente tras seis años.

En el caso de Escola Activa, sus impulsores están indignados con la denegación de la autorización y no entienden por qué no se considera que ellos también están en proceso, ya que así se lo hicieron saber a la Conselleria mediante un escrito a finales del año pasado.



EAM, pendientes del Consell

Los padres y gestores de EAM argumentaron que están pendientes del Consell y del contencioso presentado sobre el uso del solar donde se ubica la escuela. La clave del problema es que el solar está en suelo rústico. Tiene concedido el interés general, pero para uso sociosanitario (ya que allí había una residencia para discapacitados) y no para uso docente.

Josep Maldonado, arquitecto y padre de un alumno, apuntó que según han consultado con varias fuentes expertas en la materia el cambio de uso sería un simple trámite administrativo. Y en cuanto lo logren, podrían solicitar la licencia de actividad al ayuntamiento de Marratxí.



El informe "no es desfavorable"

El arquitecto negó que, como aparece en la resolución recientemente publicada, el IBISEC haya emitido un informe técnico desfavorable: "El informe de 2013, el primero, es 'favorable con condicionantes". Recordó además que han solventado la mayoría de las deficiencias y que las otras las van arreglando, como la Conselleria aún ahora está eliminando barreras arquitectónicas y retirando amianto de las escuelas públicas.

Juan Alemany Garcías, abogado de EAM, apuntó que además de los recursos ante el ayuntamiento marratxiner y ante el Consell, registrarán otro en Educación.

Desde el Consell, la responsable de Territorio, Mercedes Garrido, argumentó que el Plan Territorial solo contempla usos docentes en suelo rústico si los solares se encuentran en terreno de "crecimiento" o "armonización". Argumentó que el Plan entiende que los centros educativos deben estar en núcleos urbanos para favorecer la movilidad.

EAM reivindica que precisamente por el tipo de pedagogía que aplican (fomentando el contacto con la naturaleza) necesitan estar lejos de los núcleos urbanos.