Educación lleva ante la Fiscalía a una escuela alternativa de Marratxí por falta de permisos

La conselleria de Educación ha informado a Fiscalía de Menores sobre una escuela alternativa que funciona sin permiso en Marratxí.

El conseller March ha denegado la autorización para funcionar a Escola Activa de Mallorca (EAM), un centro ubicado en Marratxí y que nació hace cinco cursos impulsado por un grupo de padres disconformes con la enseñanza ordinaria que oferta el sistema público. En la actualidad tienen más de 40 alumnos, desde Infantil hasta Primaria.



Avisa al fiscal y al ayuntamiento

Educación ha hecho pública una resolución en la que les niega el permiso y se advierte de que el hecho de escolarizar alumnos sin disponer de la pertinente autorización administrativa puede suponer "una vulneración de la normativa" lo que "obliga" a la Conselleria a dar parte de estos hechos a Fiscalía de Menores y al ayuntamiento de Marratxí "para que inicien las actuaciones pertinentes en el marco de sus competencias".

La resolución del conseller les niega el permiso porque el instituto encargado de las infraestructuras educativas (IBISEC) ha emitido dos informes técnicos desfavorables, uno en 2013 y otro en febrero de 2014. En el periodo intermedio, el centro acometió varias reformas para enmendar algunas de las deficiencias detectadas en el primer informe, según recoge la resolución firmada por March, pero no han sido suficientes para el IBISEC, que destaca que la EAM no cumple los requisitos mínimos que deben tener los centros educativos; no se han suprimido las barreras arquitectónicas; y el solar está en suelo rústico. El informe subraya que aunque tiene concedida la categoría de interés general, en el solar solo está autorizado llevar a cabo la actividad de "residencia tutelada para personas con discapacidad".

Rebeca Sánchez, presidenta de la cooperativa de padres que impulsó el proyecto, explicó a este diario que el proceso para reclamar al Consell el cambio de uso del solar (para pasar a una actividad docente) está en trámite y que tienen varios recursos presentados para ello.

Respecto al informe arquitéctonico del IBISEC, Sánchez mostró su sorpresa ante el contenido de la resolución ya que aseguró que en sus últimas comunicaciones con la Conselleria se les había indicado que el citado informe era favorable.



Recurso

Escola Activa de Mallorca tiene un mes para presentar un recurso de reposición contra esta resolución en la Conselleria. También tiene la opción de registrar un contencioso administrativo en la correspondiente sala del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

Este centro educativo es uno más de los surgidos en los últimos años buscando una enseñanza alternativa a la que ofrecen los colegios públicos ya existentes en Balears. Impulsados por padres y profesores, en los últimos cinco años han empezado su camino multitud de centros cuya filosofía se basa en pedagogías diferentes a las predominantes.

Estos colegios educativos son centros privados y por eso han de cumplir con una serie de requisitos establecidos por la conselleria de Educación para recibir un permiso de funcionamiento. La Conselleria exige varias condiciones respecto a la infraestructura (dispositivo de seguridad, medidas mínimas del aula, acceso para para personas en silla de ruedas...) además de otros requisitos básicas, como puede ser un seguro de accidentes.