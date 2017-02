Més lleva la condena a Valtonyc al Parlament

Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley (PNL) para "defender la libertad de expresión" a raíz de la condena al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como 'Valtonyc' por injurias a la Corona, amenazas y enaltecimiento del terrorismo.

En una rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Més, David Abril, ha explicado que sentían que tenían una "obligación" igual que con la proposición sobre Cataluña que aprobó el pleno la semana pasada.

En esta ocasión, con la PNL la formación ecosoberanista manifiesta "preocupación por la extensión del delito de enaltecimiento del terrorismo a actos amparados por la libertad de expresión", entre los que señalan además del caso de Valtonyc causas judiciales por mensajes en Twitter, e instan a la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'.

La proposición también insta al Gobierno a modificar el Código Penal y "suprimir o modificar" el apartado tercero de los artículos 490 y 491 sobre injurias a la Corona.

Según Abril, "muchísimos juristas dicen que leyes como la 'Ley Mordaza' acaban cargándose derechos fundamentales".