Jarabo tilda de "perversión moral" el recurso de los hoteleros a la ecotasa

El presidente del Grupo Parlamentario Podemos, Alberto Jarabo, ha dicho este lunes a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca que "los defraudadores no tienen ninguna legitimidad para llevar al Govern legítimo y democrático a los tribunales", en referencia al recurso presentado contra el impuesto turístico, que ha calificado de "perversión moral".

Durante una rueda de prensa en el Parlament, Jarabo ha advertido a los hoteleros del riesgo de "ganarse una nueva reprobación por parte de la sociedad balear"

Además, Jarabo ha mantenido que "utilizar la explotada sociedad isleña como recurso debería suponer medidas contundentes". Por todo ello, Podemos ha pedido la "retirada de todas las acciones judiciales contra el impuesto turístico".



Cogestión aeroportuaria

Por otra parte, Jarabo ha anunciado que Podemos asistirá a la reunión convocada por Més sobre la cogestión aeroportuaria "en línea con lo que pide el GOB", que no asistirá, y "la hoja de ruta del manifiesto 'Sense límits no hi ha futur'".

Jarabo ha reclamado la necesidad de conseguir la titularidad pública del aeropuerto, y ha pedido al Govern llevar a cabo "medidas contundentes" en el ámbito del alquiler turístico "para parar la burbuja turística".

Asimismo, Jarabo se ha referido a la proposición del PI sobre pobreza energética, contra la que votarán por entender que su contenido debe aprobarse dentro de la Ley de Vivienda.

Por otra parte, Podemos pedirá "explicaciones" al diputado del PP Álvaro Gijón por el caso de la Policía Local con una enmienda en la que pedirán a la Dirección General de Emergencias e Interior que inspeccione y audite esta cuestión y preguntarán qué controles hacía el Govern anterior durante la "muy sospechosa mafia del pp de Palma".

Datos del elemento