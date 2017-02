Dos cargos del Partido Popular con Bauzá se acusan de mentir

Uno de los dos miente. Se contradicen el uno al otro. Y aquí, mentir no sale barato: el castigo es de medio a un año de cárcel. Dos cargos del Govern de Bauzá, dos versiones opuestas y una sola verdad. El director general de Carreteras con Matas y jefe de departamento de la misma área durante la legislatura Bauzá, Carles Jover, o la directora de la Abogacía durante el Govern del ahora candidato a presidir de nuevo el PP y actual diputada del partido en el Parlament, Antònia Perelló. Uno dice la verdad, el otro miente.

La comisión de investigación de las autopistas de Eivissa enfrenta ahora a los dos cargos del PP. La redacción de uno de los informes clave en los que se sustenta la sentencia por la que las arcas públicas deberán pagar a las constructoras 30 millones de euros en sobrecostes, es el origen de la discordia. Lo redactó Carlos Jover. Y ahí no hay discusión. La cuestión es: ¿actuaba el alto funcionario del Govern y exalto cargo del PP bajo las directrices del Ejecutivo o su departamento fue por libre? Y, más concretamente, ¿conocía la Abogacía de la Comunidad de la intención de redactar el informe? Ahí está la cuestión que divide a los dos altos cargos populares en la comisión de las autopistas.



Desmentido de Perelló

La exdirectora de la Abogacía con Bauzá y actual diputada, Antònia Perelló, niega que tuviera conocimiento de ello. De hecho, según ella, ese informe "desarmó" la estrategia del Govern para evitar pagar de más a las constructoras. Por ese testimonio, Carlos Jover exige a la diputada que admita que ha mentido, que pida perdón por ello y que entregue su acta y dimita. Según él, Perelló falta "flagrantemente a la verdad", ya que, explica, la Abogacía de la Comunidad no sólo sabía de la elaboración de ese informe, sino que además de impulsarlo, la propia Perelló estuvo presente en la reunión en la conselleria de Hacienda en la que se tomó la decisión de hacerlo.

La acusación y respuesta de Jover llega una vez han terminado las comparecencias en la comisión de investigación. En un escrito remitido a la comisión, el alto funcionario y exalto cargo del PP denuncia ante el Parlament las mentiras que, según él, lanzó Perelló.

Como ha recordado el presidente de la mesa de la comisión, el socialista Vicenç Thomàs, al inicio de todas y cada una de las comparecencias, los comparecientes están obligados a decir la verdad y mentir está castigado con penas de seis meses a un año de prisión.

Por ello, a tenor de las contradicciones de sus relatos, queda de relieve que uno de los dos mintió en comisión y que podría ser condenado a pena de prisión.

Para averiguar quién miente y quién dice la verdad, Jover pide a la comisión de investigación que se soliciten nuevos documentos y se cite a declarar a las personas que asistieron a la citada reunión, aunque los grupos de la izquierda no apoyan esta demanda. PSOE, Podemos y Més argumentan que se han producido muchas contradicciones entre los comparecientes y que si todos ellos tuvieran que declarar de nuevo, la comisión se alargaría toda la legislatura.



Posible filtración

Perelló aseguró en su comparecencia que fue "un error" que el informe llegase a manos de las empresas y que, según destaca Jover, no comprendía cómo pudo suceder. En su escrito, Jover explica, según su criterio, cómo las concesionarias obtuvieron la información sobre el estudio de alternativas y apunta que en una reunión con "miembros de peso político" del Govern se repartieron 25 copias del mismo, "lo cual no garantiza que no hubiera en algún momento, por distracción o por la causa que fuere alguna posible filtración". En todo caso, Jover destaca por encima de todo que sin el acceso directo al informe, las concesionarias "debían conocer todos los pormenores del mismo" ya que, por ejemplo, la alternativa del acuerdo extrajudicial entre las dos partes se elaboró "con muchos documentos aportados por las empresas concesionarias".

Las contradicciones entre los relatos de Jover y Perelló serán incluidas como una de las conclusiones de la comisión de investigación de las autopistas de Eivissa que el Parlament entregará a Fiscalía. Será a partir de ellas, que el ministerio público decida si aclara quién de los dos miente y si se derivan acciones penales por ello. Conlleve castigo o no, con dos versiones y una sola verdad, uno de los dos, Jover o Perelló, miente.