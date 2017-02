Biel Company: "Si alguien tiene dosieres, que los saque; mi equipo no entrará en el juego sucio"

Company (Sant Joan, 1963) dio el salto de la gestión agraria a la política al ser nombrado conseller por su ahora rival, José Ramón Bauzá. Ahora intenta recuperar las esencias del regionalismo de Cañellas y es el candidato que sale como favorito para liderar el PP en el congreso del 25 y 26 de marzo. "Nuestra lengua oficial es el catalán de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera con sus respectivas modalidades, que hay que potenciar"

-¿Se siente favorito para ganar el congreso regional?

Lo que creo es que nuestro proyecto, donde hay gente de reconocido prestigio del partido en todas las islas, es un proyecto muy potente. Ahora nuestro trabajo es conseguir que este proyecto represente todas las sensibilidades que hay en el PP y los afiliados de base nos den su apoyo. No nos sentimos favoritos, sabemos que todavía hay un enorme trabajo por hacer.

-¿Cuál es su quiniela del congreso? ¿El 70% a su favor por el 30% para la candidatura de José Ramón Bauzá?

-No me planteo ninguna quiniela en estos momentos. Lo importante es no apartarse del fondo de la cuestión. Este fondo es un buen proyecto y todavía más importantes son las personas que lo llevarán a cabo. La ventaja de estar en unas islas como las nuestras es que nos conocemos todos y sabemos las capacidades que tiene cada uno para culminar este proyecto del PP balear.

-Cañellas, Isern, Estaràs... Los pesos pesados del PP le apoyan.

-Lo agradable de la presentación de nuestra candidatura fue ver a mucha gente que dentro del partido tiene un cierto peso. Había gente reconocida, como los históricos que ha mencionado, pero también mucha gente joven de todos los municipios importantes como Calvià, Manacor, Inca, Marratxí, Llucmajor. La verdad es que me sentí muy arropado para impulsar este proyecto de partido. Para mí es importantísimo, además del proyecto, el equipo. Sin equipo y sin apoyos no se llega a ninguna parte.

-El jueves estuvo en Madrid con el vicesecretario general del PP, Fernando Martínez Maillo. ¿De qué hablaron?

-No gran cosa. Sencillamente mantuvimos un intercambio de opiniones de cómo estaban las cosas en Balears y me preguntó cómo veía yo la situación del PP de las islas y del Govern. Me lanzó el mensaje, que es totalmente compartido, de que debemos sumar y sumar todas las sensibilidades. Es lo mismo que yo llevo diciendo hace varias semanas: tenemos que conseguir sumar en beneficio del Partido Popular.

-José Ramón Bauzá apunta que tiene muchos apoyos en Madrid. ¿Su visita a la calle Génova tenía el objetivo de contrarrestar esos apoyos?

-Yo voy a Madrid de forma más o menos continua y es verdad que ahora estoy en el foco mediático y parece que voy más a Madrid. También tengo muy buenas relaciones con mucha gente de Madrid y del PP de toda España. No fui a pedir el apoyo de Génova. En estos momentos donde nos interesa tener los apoyos es en las islas para ganar el congreso. En Génova lo que les interesa es que, en una comunidad autónoma importante como la nuestra, el PP vuelva a tener los resultados que siempre habíamos tenido. Ese es el principal objetivo del PP a nivel nacional.

-¿Usted y José Ramón son irreconciliables para conseguir una candidatura única?

-Yo entiendo que desde el punto de vista mediático interese esta batallita. Lo que debemos ver es si los proyectos aglutinan las diferentes sensibilidades. Lo que hay que impulsar es un proyecto de Partido Popular, después ya pondremos a las personas que consideremos oportunas. Lo fundamental es que los afiliados voten y después, con la experiencia y los conocimientos que tenemos unos de otros, debemos escoger el mejor equipo.

"Si ganamos el congreso integraremos primero las sensibilidades que

a las persona"

-Bueno, hay otras zonas de España donde también está resultando complicado conseguir una sola candidatura. De todas formas, tampoco debe ser un drama. Una candidatura única tiene ventajas y también inconvenientes, como por ejemplo que no exista un debate con la profundidad necesaria. En los últimos congresos del PP balear siempre han concurrido dos candidaturas y después hemos sido capaces de ganar con mayoría absoluta. Lo dramático sería si existiera juego sucio entre nosotros mismos. Es lo que debemos evitar para salir reforzados como partido del congreso. Es imprescindible que se entienda que lo que pretendemos es un debate de ideas para sumar, no para confrontar.

-¿Si el 26 de marzo sale como ganador, integrará a Bauzá en su proyecto?

-Lo primero que debemos conseguir es que durante el congreso se debata un proyecto equilibrado y potente. Después, el ganador deberá jugar con todas las sensibilidades que están representadas en el partido. No tanto las personas como sí las sensibilidades. Aquí no hablamos de cargos. Yo no quiero ningún cargo si el partido decide que debe ser otra persona quien dirija su destino.

-Perdone que insista. ¿Pero si la cosa termina en un 70% a 30% a su favor, qué hará con Bauzá?

-Sin duda si se da un resultado de 70% a 30% se necesita a todo el mundo para conseguir colocar al Partido Popular donde le corresponde, que es gobernar en el año 2019. Por consiguiente, deberemos hacer todos los esfuerzos necesarios para equilibrar nuestros equipos y las sensibilidades del partido hacia el objetivo común de ganar las elecciones.

-¿Teme el juego sucio con dosieres comprometedores?

-Si venimos a defender un proyecto del Partido Popular, creo que este proyecto no se puede defender haciendo juego sucio por parte de los propios compañeros del PP. Cuando se fomenta este juego sucio es cuando se divide y se rompe el partido. Esto debemos evitarlo a toda costa y nuestro proyecto va en la línea de sumar y no dividir. Si alguien viene con la intención de ir a la contra, tiene los días contados.

"Nuestro proyecto pasa por defender los valores de siempre del PP de Balears ajustados al siglo XXI"

-Van cobrando fuerza los rumores sobre guerra de dosieres.

-Si hay gente que quiere jugar sucio lo veremos rápidamente. Los afiliados del PP lo detectarán a simple vista y apostarán por votar unidad, no división. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones de juego sucio. Si hay dosieres comprometedores, que los saquen. Yo creo que este tipo de prácticas es lo que ha llevado en los últimos 25 años a que la política esté desprestigiada. El que quiera utilizar este tipo de métodos debería salir de la política y no solo estoy hablando del PP. Así se lo he trasladado a nuestros equipos y les he dicho que quien se dedique a hacer juego sucio está haciendo un flaco favor al PP. Puedo asegurar que de mi equipo no saldrá juego sucio.

-¿El principal escollo de su candidatura es Palma, ya que parece que José María Rodríguez está con Bauzá?

-Todo lo contrario. Tengo un buen pálpito tras haber visitado las diferentes juntas de distrito del PP de Palma. Nuestros afiliados de la capital lo que necesitan es que se les vuelva a querer y que se esté cerca de ellos. Es lo que no se ha hecho durante muchos años. Nosotros escuchamos sus inquietudes y después lo que debemos hacer es estructurar bien el partido. Hay que tener en cuenta que las barriadas de Palma son como pueblos, que cada una tiene su idiosincrasia. Yo he estado, por ejemplo en es Fortí, y allí he visto el mismo tipo de afiliado que en Son Ferriol o Porreres. Hay de todo, gente castellanohablante, mallorquines de toda la vida. Es evidente que en Palma es donde tenemos que trabajar más, ya que sus repercusiones electorales son muy importantes.

-¿Su objetivo es recuperar la esencia del regionalismo que acuñó Gabriel Cañellas?

-Nuestro objetivo tiene que ser el de enlazar una serie de legislaturas gobernando como hizo Cañellas. Para conseguirlo no queda otra que defender los valores de toda la vida del PP de Balears. Los valores del esfuerzo, del seny, de la humildad, de la tranquilidad... Todo ello trasplantado con las novedades del siglo XXI e involucrando a la gente joven, que tenemos mucha y preparada.

-¿Qué sintió cuando vio a su 'amigo' Tomás Cortés apoyando a Bauzá?

-Tomás es muy libre de tomar los caminos que él considere oportunos y yo lo respeto. Tomás y yo hemos sido muy amigos y yo le tengo mucho cariño y aprecio. Hasta aquí puedo leer. Como le tengo cariño y aprecio no quiero decir nada más.Cada cual es libre de emprender los caminos que quiera, nos conocemos mucho.

"A Tomás Cortés le tengo mucho cariño y, precisamente por este cariño, hasta aquí puedo leer"

-Mi objetivo es potenciar muchísimo el equipo. Quiero desmitificar el tema de un líder y todo el mundo detrás. Si uno es capaz de hacer un buen equipo es lo que identifica al líder. Nosotros tenemos una portavoz que está demostrando día a día que es muy buena. Prohens ha demostrado sus cualidades. Es joven pero está jugando a gran nivel con el primer equipo. Tenemos una gran portavoz parlamentaria.

-¿Integrará a Jaume Bauçà en su candidatura?

-Con Jaume Bauçà y Jaime Martínez tenemos muy buenas relaciones personales y en la forma de entender el partido creo que también hay gran afinidad.