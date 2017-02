Rafel Crespí se presentará a las elecciones a rector de este año

El catedrático de Organización de Empresas Rafel Crespí Cladera se presentará como candidato en las elecciones a rector de la Universitat que se celebrarán este año.

El director de la cátedra Banca March de la Empresa Familiar está ultimando su candidatura, según ha podido confirmar este diario por diversas fuentes. Crespí hace varias semanas que está manteniendo encuentros con distintos catedráticos y profesores de la Universitat para formar equipo y recabar apoyos.

Llorenç Huguet, el actual rector, aún no ha confirmado si finalmente optará a la reelección, aunque a principios de este curso declaró a los medios que estaba barajando esta posibilidad y consultándolo con sus familiares.



Ya hizo un intento

Crespí, nacido en Sa Pobla en 1962, ya hizo un intento de postularse en las últimas elecciones que tuvieron lugar en la UIB en 2013, tras el fallecimiento de la rectora Montserrat Casas.

Finalmente, el pobler acabó desistiendo y no formalizó su candidatura ya que no tuvo tiempo suficiente para formar un equipo. "Las cosas se hacen bien o no se hacen", señaló en aquella ocasión Crespí. Así, en mayo de 2013 acabaron enfrentándose en las urnas Antoni Riera, hoy director de la Fundación Impulsa y entonces considerado 'delfín' de Montserrat Casas, y Huguet. El actual conseller de Educación, Martí March, barajó presentarse, pero al final dio su apoyo a la candidatura de Riera.

El menorquín Huguet ganó aquella cita y volvió a ocupar el puesto para ejercer el cargo que ya había desempeñado ocho años (dos mandatos: entre 1995 y 2012). Crespí no expresó públicamente su apoyo a ninguno de los dos candidatos ni se sumó a ningún equipo.



Trayectoria académica

Rafel Crespí ha ejercido como director del Departamento de Economía de la Empresa de la UIB y el curso pasado estuvo realizando una estancia como profesor visitante en la IE Business School de Madrid (2015-2016). Al poco de empezar este curso, comenzó a moverse para preparar su candidatura. Otra persona conocida de la Universitat que estaba sopesando concurrir a la cita electoral y presentarse también al cargo de rector finalmente se ha integrado en la candidatura de Crespí y le dará apoyo.

El candidato se diplomó en Ciencias Económicas y Empresariales en la UIB y obtuvo su licenciado y su doctorado por la Universitat de Barcelona. Ejerció allí como profesor (primero como ayudante y después como titular) hasta 1987. El curso 1992-1993 fue profesor titular en la Pompeu Fabra. Ha sido investigador visitante en los distintos centros especializados en el área de economía y negocios de la Tilburg University; de Oxford University; Cambridge; y la University of Illinois.

Está especializado en temas de gobierno corporativo y ha publicado varios capítulos en libros de Oxford University Press. Fue investigador principal en Proyectos de Investigación competitivos y ha sido miembro adjunto del Área de Economía de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Ciencia e Innovación.

También ha sido miembro de la comisión de Ciencias Sociales de la Agència de Qualitat Universitaria del sistema universitario de Cataluña para la acreditación de profesorado y ha ocupado el cargo de director de investigación del Observatorio de Gobierno Corporativo de la Fundación de Estudios Financieros.

De momento la institución no ha aprobado la convocatoria de las elecciones, que definirá los plazos. Las últimas elecciones, las que se convocaron en 2013 rápidamente tras el fallecimiento de Casas, tuvieron lugar el 22 de mayo.