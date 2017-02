Bauzá en su primer acto de campaña con Aina Aguiló: "Solo unidos conseguiremos gobernar en Baleares"

El candidato a la presidencia del Partido Popular José Ramón Bauzá ha apelado este viernes a la unidad en el que ha sido su primer acto de campaña con la exdiputada del PP Aina Aguiló, celebrado en la sede del partido de Manacor.



Bauzá ha insistido en el carácter transversal de su candidatura, la única que ha sumado apoyos, según ha señalado el PP en un comunicado.



Así pues, el candidato a la presidencia del PP ha asegurado que integrará a los miembros de las otras candidaturas tras el congreso regional que se celebrará los días 25 y 26 de marzo.



"Yo sí integraré, ya lo hice con Carlos Delgado y lo haré ahora porque no quiero un partido fracturado. Otros dicen que no, que van por libre. Solo con la integración mantendremos un PP fuerte y unido que sea una alternativa real para volver a gobernar las Islas", ha manifestado.



En este sentido, Bauzá ha criticado que Company haya manifestado que no integrará, lo que para él, significa "renunciar a gobernar".



Al respecto, Aguiló ha afirmado que la única forma de hacer al PP "el partido grande y fuerte que debe ser", es mediante la "proximidad", la "unión" y "trabajando junto a los afiliados".



"He sido diputada y ocupaba poco la silla porque quería y quiero estar con el afiliado. Esto os lo dirán todos, si bien nosotros no aparecemos solo para pedir el voto, yo nunca lo he hecho. Es un trabajo conjunto y continuado. No os dejaremos solos", ha añadido.





Gran ambiente hoy en la sede del @PPManacor explicando nuestro proyecto para el @ppbalears. Seguimos sumando! pic.twitter.com/MOJVO6klRz „ José Ramón Bauzá (@JRBauza) 24 de febrero de 2017