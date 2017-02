Raúl Burillo: "Había elementos suficientes para condenar a la Infanta"

"Había elementos suficientes para condenar a la Infanta, aunque nunca a más de un año", afirma Raúl Burillo (Zaragoza, 1963), que era el delegado de la Agencia Tributaria en Baleares cuando se inició la investigación del Caso Nóos.

"Descubrimos un sistema corrupto, en el que investigaras por donde investigaras siempre encontrabas algo", ha declarado Burillo en una entrevista concedida a eldiario.es, en la que ha valorado la sentencia del Caso Nóos y el papel de la infanta Cristina en la trama que "no está solo Aizoon, sino también en el Instituto Nóos; es decir, está tanto donde entra el dinero con donde sale".

Burillo cree que la sentencia es blanda porque absuelve de delitos de malversación, lo que implica que "no tienen que devolver el dinero".

En cuanto a la condena de seis años y tres meses a Iñaki Urdangarin, afirma que el hecho de que no entre entre en la cárcel "no es culpa del fiscal, es la consecuencia lógica de una sentencia en la que no se tienen en cuenta los delitos de malversación".