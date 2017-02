Més y EU cargan contra la propuesta de atender vuelos cada 45 segundos

Frente de los partidos de izquierdas de la isla contra la intención de Aena de aumentar la capacidad operativa de Son Sant Joan de los 66 aterrizajes o despegues por hora a 80. Més per Mallorca, Esquerra Unida y Podemos mostraron ayer su rechazo rotundo a la propuesta del gestor aeroportuario de aumentar las frecuencias de los vuelos para llegar a atender un avión cada 45 segundos, que adelantó Diario de Mallorca.

El grupo parlamentario Més per Mallorca cargó contra el anuncio de Aena de ampliar las frecuencias de los vuelos, un aumento que consideró basado "en la visión de negocio y no la de servicio público". Asimismo, reclamó que las islas puedan decidir sobre el 50% de los beneficios de sus aeropuertos y advirtió que no descarta "abrir un frente judicial" para que así sea.

Los coportavoces de Més, Bel Busquets y David Abril anunciaron que han presentado una proposición no de ley en el Parlament para "reclamar el cogobierno aeroportuario".

Según Abril, el incremento de frecuencias que prevé Aena "incrementa la presión humana sobre el territorio, aumenta las emisiones de CO2 y también tiene consecuencias sociales y económicas que son más negativas que positivas".

Rechazo del Parlament



En la proposición no de ley, Més plantea que el Parlament manifieste su rechazo "a cualquier inversión en el aeropuerto de Palma que implique incrementar la intensidad de vuelos y de pasajeros y por tanto las emisiones de gases de efecto invernadero".

También quieren instar al Ministerio de Fomento y Aena a no realizar "ninguna actuación importante a los aeropuertos de las islas que no cuente con el consenso de las instituciones locales" y a velar por los derechos de los trabajadores de los aeropuertos.

Por su parte, Esquerra Unida de les Illes Balears puso de relieve su oposición a la ampliación del aeropuerto dada "la saturación durante el verano" que ya sufren las islas desde hace años, a causa de la estacionalidad del turismo y su crecimiento incrontrolado, "que provoca daños ecológicos y sociales que pueden llegar a ser irreversibles". En este sentido, abogó por la desestacionalización turística "en lugar de elevar la capacidad de llegada de turistas que hace sobrepasar los límites de presión humana en Balears".

Al respecto, la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, destacó la "indignación" de su partido ante la propuesta de Aena de ampliar la capacidad aérea para poder recibir un vuelo cada 45 segundos.

Burbuja turística



Camargo lamentó que la empresa encargada de gestionar el aeropuerto de Palma "ya anuncia en sus infraestructuras dicha renovación de cara al verano".

"Estamos hablando desde hace tiempo que se tiene que parar esta burbuja turística. No queremos ser una colonia hotelera y justamente lo que propicia la propuesta de Aena es esto", criticó.