Munar acusa al fiscal de usar trampas para condenarla por Can Domenge

Maria Antònia Munar quiere que el segundo juicio del caso Can Domenge, por el que se le condenó a tres años de prisión, se repita. Y así lo solicitó ayer su abogado, José Antonio Choclán, a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears, presidida por el juez Antoni Terrasa. Una petición que se planteó con la ausencia de Munar, que no fue trasladada desde la cárcel, al no ser necesaria su presencia en esta vista donde se defendía esta apelación.

El abogado, para defender su argumento, lo hizo atacando con dureza la actuación del fiscal Juan Carrau, que calificó "de insólita". La defensa denuncia que la fiscalía no ofreciera idéntico trato a todos los acusados, en concreto a los antiguos dirigentes de Unió Mallorquina que confesaron que habían aceptado un soborno de cuatro millones de euros a cambio de amañar el concurso de Can Domenge. "Que el jurado no reconociera a Munar las atenuantes de confesión y reparación del daño cuestiona la actuación del fiscal". Choclán, que ha defendido a Munar en todos los juicios que ha afrontado, aseguró que la fiscalía Anticorrupción consiguió que se añadieron hechos nuevos, que tuvieron que ser valorados por el jurado, después de que su clienta abonara 150.000 euros antes del juicio y, sobre todo, que confesara que había aceptado el dinero. Se refería a la modificación que introdujo la fiscalía, en el sentido de que se declarara probado que la expresidenta de UM, de los cuatro millones de euros pagados por la empresa Sacresa, ella se quedara con más de la mitad de este dinero porque era la presidenta del partido.

Para el abogado no tiene ningún sentido, por ejemplo, que se le reconozca a Bartomeu Vicens la atenuante de reparación del daño, y a Munar no, cuando ambos han devuelto una cantidad económica muy similar. La defensa recuerda que los hechos que confesó su clienta fueron los que se planteaban en el inicial escrito de acusación, y no en la posterior modificación, donde se incluye que Munar cobró más de dos millones de euros de Can Domenge, basándose únicamente en la declaración de Vicens. "No conozco ningún caso en el que, frente a una confesión, el fiscal modifique su versión de los hechos para perjudicar aún más a un acusado". Y cuestionó también el abogado que "Vicens ofrece una versión nueva, sin prueba alguna, y ello representa un obstáculo para que se premie la confesión y la reparación del daño de un acusado". Choclán insistió en su intervención que no había ninguna prueba, más allá de la versión de Vicens, que Munar se había quedado con más de dos millones de euros. "El fiscal quería que Munar confesara un hecho que es incierto", señaló en su exposición, en la que apuntó que "la propia jueza reconoce en la sentencia que no conoce de qué forma se ha producido el reparto del dinero".

No quiso desaprovechar la ocasión la defensa para denunciar que, a través de los dos juicios que se han celebrado sobre el caso Can Domenge, la expresidenta del Consell de Mallorca debe cumplir nueve años de cárcel. "Es una condena desproporcionada", denunció el abogado, que reconoció que lo lógico hubiera sido alcanzar mucho antes un acuerdo con la fiscalía para confesar el amaño.



Respondió

El fiscal Juan Carrau no se quedó callado ante los ataques que le dedicó el abogado y le recordó, que si es cierto que consiguió la condena de Munar con trampas, "tenía la oportunidad de denunciarme y no lo ha hecho". Carrau defendió que la situación de Munar con respecto a Vicens no era la misma, por cuanto el segundo confesó el soborno mucho antes de que se celebrara el primer juicio, y la expresidenta del Consell lo hizo al inicio de la segunda vista. "Si la defensa entiende que fui benévolo con Vicens, puede denunciarme", le recordó el fiscal al abogado Choclán, al que replicó que en ningún caso se podía aceptar la atenuante de confesión. "Munar no ha confesado prácticamente nada, pues no ha dicho cuánto dinero se quedó de los cuatro millones de euros que se pagaron por el amaño de Can Domenge". Tampoco acepta la acusación de los 150.000 euros que entregó la política, comparados con el dinero recibido, permitan que se le reconozca la atenuante de reparación del daño.

El letrado Miguel Coca, por el Consell, pide que se confirme la sentencia y se opone a que se repita el juicio.