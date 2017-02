Huertas y Seijas piden cobrar las subvenciones que da el Parlament

Silvia Tur, portavoz del Grupo Mixto como diputada de Gent per Formentera, ha solicitado un informe a los letrados del Parlament para saber si Xelo Huertas y Montse Seijas pueden percibir las subvenciones que otorga la Cámara Autonómica a los partidos políticos. En el caso del Grupo Mixto son unos 10.000 euros mensuales que se reparten entre Ciudadanos y Gent per Formentera y que están sujetos a la Ley de Financiación de Partidos Políticos. La diputada de Formentera cuestiona que personas físicas puedan percibir estas ayudas que tanto Seijas como Huertas han exigido a los representantes del Grupo Mixto que se les entregue su parte proporcional.

Se trata de una asignación que da el Parlament para recursos materiales de los grupos y que va en función al número de diputados. Hasta el momento, el Grupo Mixto se repartía esta asignación de entre 8 y 10.000 euros entre los dos diputados de Ciudadanos (Cs), Xavier Pericay y Olga Ballester, y la diputada de Gent per Formentera (GxF), Silvia Tur, que este mes es la portavoz. Sin embargo, con la incorporación de Huertas y Seijas el número de diputados del Grupo Mixto pasa de tres a cinco.

Estas subvenciones de unos 10.000 euros mensuales que el Grupo Mixto percibe del Parlament se redistribuyen después a dos cuentas bancarias diferentes, cuyos titulares son los partidos políticos C's y GxF. Silvia Tur indicó que estas cuentas están sujetas a distintas obligaciones, entre ellas las de la ley de financiación de partidos políticos y deben llevar una contabilidad estricta para comprobar en todo momento el destino que se le da a este dinero. "Yo dudo -prosiguió Tur- que personas físicas puedan percibir una subvención, ya que no estarán sujetas a todas las obligaciones a las que sí debemos responder los partidos políticos". Tur recordó que tanto Huertas como Seijas no están adscritas a ninguna formación política y si se les entrega la parte de la subvención será ingresada en sus cuentas particulares.

La portavoz del Grupo Mixto indicó que la subvención está especificada como asignación a los partidos políticos con representación parlamentaria. Es por ello que quiere que los letrados de la Cámara Autonómica se pronuncien sobre si Huertas y Seijas pueden cobrar estas ayudas económicas, pese a no permanecer a ningún partido político.

El problema se ha generado cuando las dos diputadas expulsadas de Podemos han pedido al Grupo Mixto participar en el reparto de las subvenciones que otorga el Parlament. En estos momentos, tanto en Ciudadanos como a Gent per Formentera, se encendieron las alarmas.



Responsabilidades

"Yo como portavoz no quiero ser responsable del uso que harán estas dos diputadas de su parte de la subvención, que además deberá ser ingresada en una cuenta particular. Por este motivo, quiero que los letrados del Parlament certifiquen si pueden cobrar o no las ayudas", apostilló Silvia Tur.

En la solicitud de informe que registró ayer la portavoz del Grupo Mixto también se solicita a los servicios jurídicos del Parlament que busquen información sobre situaciones similares a las de Huertas y Seijas que se hayan producido en el Parlament balear, en el Congreso y Senado y en otros parlamentos autonómicos. Deben averiguar si personas físicas han percibido este tipo de asignaciones.