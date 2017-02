Munar denuncia que el fiscal la discriminó en el caso Can Domenge

El abogado de Maria Antònia Munar ha pedido esta mañana al Tribunal Superior de Justicia de Balears que ordene la repetición del segundo juicio del llamado caso Can Domenge, el que se juzgó la entrega de cuatro millones de euros a cambio de amañar el concurso y por el que se le condenó a tres años de cárcel.

Munar no ha asistido a esta vista de apelacion. El abogado José Antonio Choclán, que defiende por última vez a la expresidenta del Parlament, que ha decidido cambiar de defensa, ha denunciado la actuación del fiscal durante el juicio, al no tratar de la misma forma a la expresidenta de Unió Mallorquina que a los otros compañeros de partido que también cobraron el soborno. El abogado postula que el jurado debió aceptar las atenuantes de confesión, al reconocer qur había recibido el soborno, y la de reparación del daño, puesto que antes del juicio entregó 150.000 euros.

Choclán ha denunciado la maniobra del fiscal al pretender que Munar confesara el cobro de más de dos millones de euros cuando ello no era cierto. Y acusó también al fiscal de dar por válido el testimonio de Vicens sin demostrar que lo que contaba era cierto. Por ello, la defensa pide que, o bien se repita el juicio, o que se le rebaje la pena.

El fiscal Juan Carrau ha defendido su actuación en el juicio y le preguntó al abogado que si era cierto que había utilizado trampas en el juicio, podría haberle denunciado y no lo ha hecho. El fiscal se opone a que se repita el juicio y recordó que no hubo confesión por cuanto Munar nunca reconoció cuánto dinero llegó a cobrar del soborno de Can Domenge.

Por su parte, el Consell de Mallorca también se opone a que se repita el juicio.