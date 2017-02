Cláusulas suelo: empieza la batalla de reclamar

¿Cómo sé si pago una cláusula suelo en mi hipoteca? ¿Puedo reclamar si ya he llegado a un acuerdo con mi banco? ¿Y si ya he terminado de pagar la hipoteca? ¿Cuándo tiene que darme el banco una respuesta? ¿He de aceptar lo que me ofrezcan? La Asociación de Usuarios de Banca respondió en Palma a todas estas preguntas

Hoy es el último día que tienen los bancos para informar a sus clientes sobre cómo reclamar el dinero pagado de más por las cláusulas suelo en las hipotecas. Las entidades que no lo hayan hecho todavía deben habilitar hoy el mecanismo de devolución y tendrán tres meses desde que les lleguen las reclamaciones para dar una respuesta a los usuarios. Los expertos lanzan sus advertencias para este proceso: no firmar nada sin asesoramiento, reclamar por cualquier abuso bancario y, por supuesto, batallar hasta el final.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Aseguradoras (Adicae) ofreció ayer en Palma una conferencia para informar de cómo actuar ante la cláusula declarada abusiva por la justicia europea y que las entidades bancarias deben ahora devolver. El abogado Pep Campins animó a los clientes de hipoteca a revisar sus escrituras porque "la cláusula suelo puede estar escondida en cualquier lado, en una línea o en un párrafo" y siempre camuflada bajo la denominación de "límite de la variación de interés". En este sentido, señaló que si "por mucho que baje el tipo del Euribor, nuestra hipoteca no se abarata", eso es "un síntoma de que puede haber ahí una cláusula suelo".

De hecho, el abogado experto en cláusulas hipotecarias apuntó que incluso "excepcionalmente" puede darse el caso en que exista el síntoma porque se esté aplicando una cláusula suelo a pesar de que no esté incluida en la escritura, a lo que recomendó "revisarlo con un experto aportando todos los recibos de pago posibles".

Campins recordó que cualquiera que haya sido víctima de estas prácticas puede reclamar, aunque durante el camino haya llegado a acuerdos con su entidad bancaria. "Si han firmado que renuncian a reclamar a cambio de una rebaja o la eliminación de la cláusula suelo, todavía pueden reclamar. Aunque tendrán que batallarlo, hay sentencias que dicen que como la cláusula no era válida, los acuerdos alcanzados a partir de ella son declarados nulos", detalló el colaborador de Adicae.

Incluso aquellas familias que hayan terminado de pagar la hipoteca, si han pagado por una clausula abusiva, todavía la pueden reclamar, explicó el letrado.

Para las personas que puedan reclamar a través del procedimiento habilitado por el Gobierno, Campins invitó a ir por esa vía antes de acudir a la justicia, ya que se ahorrarán las costas al tratarse de un proceso gratuito. Aunque muchas entidades bancarias han puesto a disposición de sus clientes formularios online o correos electrónicos a través de los cuales hacer la reclamación, el abogado recomendó hacerlo todo por escrito, en la oficina bancaria, teniendo copia y acuse de recibo.



Cuidado con lo que se firma

Desde el momento en que se haga la reclamación, las entidades bancarias tienen tres meses para dar una respuesta. Si pasado ese tiempo no se han pronunciado significa que "no aceptan nuestra petición y hay que acudir al juzgado a reclamar". Si, por el contrario hacen una oferta económica de devolución de la cantidad o alguna reducción en la cuota de la hipoteca o en la cantidad a abonar, Campins recomienda valorar detenidamente la propuesta antes de firmar. "Lo recomendable es hacer la reclamación asesorado y una vez tengamos la respuesta valorar con asesoramiento si la cantidad ofrecida es o no la correcta. Nuestro banco puede ofrecernos deducir la cantidad de la hipoteca pero no tenemos porqué aceptarlo", relató: "Cuidado con firmar un documento que pueda acabar perjudicándonos", alertó.

Precisamente, esa fue la principal recomendación de la asociación y la principal conclusión de la conferencia de ayer: "De cara al futuro, por favor, mirad bien lo que se va a firmar, si lo hemos entendido, si nos conviene, si nos es favorable o no. Es la inversión más importante de nuestra vida y la vamos a pagar a 20, 30 o 40 años", expuso Campins. "Los bancos no van a cambiar, va en su manera de ser, no van a ofrecer nada que no les beneficies a ellos. Ya que ellos no van a cambiar, cambiemos nosotros para evitar que se repita", animó el letrado de la entidad.