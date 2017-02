"Hay que actuar para que la 'Xylella' no sea un cataclismo para el aceite, el vino y la almendra"

El biólogo y director del Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA) pone énfasis en destacar la gravedad de la plaga de Xylella fastidiosa en Balears y alerta de indicios de que la bacteria esté ya "por todas partes"

La presencia de la bacteria Xylella fastidiosa detectada en todo el archipiélago balear es objeto de debate entre los propios científicos y expertos en plagas vegetales. El diagnóstico sobre su impacto y virulencia es ahora uno de los motivos de discrepancia. El biólogo, catedrático en Fisiología Vegetal de la UIB y director del Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA), Hipólito Medrano, es de los que sostiene que esta plaga es más peligrosa que las demás y alerta de efectos no sólo agrícolas sino también paisajísticos y, en consecuencia, turísticos. Medrano Exige más recursos en la administración pública para hacerle frente y señala que los efectos de la bacteria en Mallorca y el resto de las islas dependerán de las medidas que tome la Conselleria de Medio Ambiente y Agricultura en una lucha que, avisa, será a largo plazo.



El picudo rojo en las palmeras, la mariposa paysandisia en el palmito, el banyarriquer en las encinas o los hongos de la madera. ¿Por qué preocupa más la Xylella que otras plagas que ya actúan en Mallorca?

Cada vez hay más plagas nuevas, por la globalización, la importación de género a los viveros y el cambio climático. En el caso de la Xylella tiene algunos aspectos específicos que son los que preocupan. Es una plaga de amplio espectro: afecta al almendro, afecta al olivo, a la viña y a un montón de plantas ornamentales. Por eso no tiene la misma gravedad que otras plagas que afectan a un solo cultivo. Además, Mallorca tiene la peculiaridad que tiene mucho olivo silvestre, por lo que al afectar la bacteria al olivo puede propagarse por cualquier parte de la isla.

¿Tener más de cien casos de la plaga detectados significa que ya está por toda la isla?

Eso no se puede decir hasta que no se demuestre, pero lo más probable es que sea difícil frenarla. Lo más importante es gestionarla. La erradicación es imposible y la Conselleria habla ya de contención, pero contener una bacteria que afecta a tantas plantas por toda la isla durará muchos años. Hay que ver cómo acotamos sus efectos. No se puede meter la isla entera en un chorro de lejía, porque además de que no se puede hacer, sería peor el remedio que la enfermedad.

Una de las cosas que a usted más le preocupa es el gran número de casos de Xylella encontrados en acebuches.

En Mallorca hay acebuches -ullastres- en cualquier sitio que vayas. Crece salvaje al lado de carreteras, al lado de caminos que van hacia fincas, está por todo. Si la plaga fuera del maíz estaría en los campos de maíz, si fuera del naranjo, en los huertos de naranjo, pero si afecta también al acebuche, fillet, significa que está por todo. Esto es inevitable. Como se suele decir, no se pueden poner puertas al campo.

¿A qué velocidad puede propagarse una bacteria así?

Ah, eso no lo sabemos. Todavía no se sabe. Dependerá de las condiciones que haya. Hay que montar algo muy rápido, porque en un par de meses suben las temperaturas y las humedades serán mucho más favorables. Ahí veremos su velocidad.

Entonces, ¿la llegada de la primavera y el verano ayudará a la propagación de la plaga

La agresividad de la plaga se vincula también a la sequía. ¿Una nueva primavera y verano de poca agua como el pasado puede agravar la situación?

Estamos en el Mediterráneo, todos los años son secos. Sequía la hay todos los años. Hay años que es más dramática, pero la hay todos los años. La Xylella se coloca en los vasos, genera unas plaquitas que taponan el paso del agua y provoca una embolia. La sequía también provoca algo parecido. ¿Qué ocurre? Pues que si una planta sufre sequía y ya tiene algún vaso taponado y encima llega la bacteria y tapa alguno de los otros, el efecto visual del desastre será mayor. .

Donde más agresiva ha sido la Xylella ha sido en la región italiana de Apulia, con quien compartimos clima. ¿Puede ser por ello la bacteria igual de agresiva que en el sur de Italia?

Podría ser. Estamos en unas condiciones muy parecidas.

Los agricultores temen que la Xylella pueda estar detrás de la muerte de cientos de miles de almendros en la última década y que hasta ahora se atribuían al hongo de la madera.

Eso es fácil de demostrar. Se trata de coger los almendros y mirarlo. Eso sí, el análisis te cuesta una pasta. Lo que pasa con el almendro como con otras plantas es que uno de los síntomas de la sequía es muy coincidente con los síntomas de la Xylella. Y si se suman ambas, los efectos son mucho más visibles.

¿La muerte de los almendros los últimos años puede que fueran ya un indicio de la presencia de la plaga en las islas?

El problema es que cuando un campo está abandonado, está abandonado y nadie va a ver por qué no produce almendras.

El Colegio de Biólogos denunció la falta de control cuando llegó la bacteria hace cinco años y habla de "dejadez y carencia de interés" de la administración con las plagas.

Creo que la gestión de la Conselleria es perfecta y técnicamente lo ha hecho bien. En el momento en que es el particular el que no tiene ningún interés en cuidar su campo, no le pidamos a la Conselleria responsabilidad por ello. El problema es que se abandonó mucho campo porque los precios agrícolas eran muy bajos. Desde que la almendra ha subido su precio y es más rentable, se han hecho más campos en la isla que nunca.

¿De quién es la culpa que la bacteria haya entrado en la isla y que haya estado todo este tiempo sin detectarse?

El propio conseller Vicenç Vidal admitió que no había recursos suficientes en Balears y se comprometió a reforzarlos para hacer frente a la plaga.

Eso tiene calado. Es un aviso evidente de que la plantilla que se enfrenta a enfermedades y plagasha de aumentar. O tenemos una plantilla más completa o estaremos siempre en inferioridad de condiciones. Igual que en investigación. En algo se nota que somos la comunidad con menos inversión en este campo de toda España, también en esto.

¿Con más recursos se hubiera podido dar una respuesta más rápida o detectarla antes?

No, nadie lo puede asegurar. Más recursos permite responder mejor y que no sea a costa de una dedicación de 24 horas del personal. Ahí ha habido dos héroes que han estado trabajando a destajo y eso no puede ser.

Dicen compañeros científicos suyos que el hecho de no haber detectado la bacteria hasta ahora a pesar de tenerla desde hace años puede significar que no es tan peligrosa.

No. Sé a lo que te refieres, pero mantengo que es peligrosa. Es peligrosa porque el daño que puede hacer es grande. Y creo que no tenemos más remedio que convivir con su presencia, que no significa quedarse de brazos cruzados. Aquí hay un sector de aceite, almendras y vino que se vende muy bien y hay que actuar para que la bacteria no se convierta en un cataclismo y haga el mínimo daño posible.

Agricultores y Conselleria hablan de convivir con ella. Pero no se ha convivido igual en Estados Unidos que en Italia, donde ha causado estragos. ¿De qué depende cómo se convive con ella en Mallorca?

Eso depende de las decisiones que tome ahora el Govern. No podemos dejar esto en una brigadilla de héroes que están analizando todo el día muestras. Tiene que haber más gente dedicada a las plagas en general y un mecanismo de gestión que permita el seguimiento y control a lo largo de todo el tiempo y el espacio. Indudablemente habrá que poner dinero ahí en medio.

Lo que preocupa es que Bruselas no dé alternativa a sus drásticas medidas de erradicación, que obligarían a arrancar miles de árboles en la isla. ¿Cree que la Unión Europea será sensible como esperan agricultores y Govern?

No tengo ni idea. Europa puede ver lo que ha pasado en Italia como un ejemplo de falta de éxito: una actuación muy dura que no ha tenido el resultado esperado. El precedente le puede y le debe hacer reflexionar.

¿Tendría sentido aplicar la erradicación en Mallorca y arrancar todos las especies susceptibles de ser infectadas en cien metros a la redonda de cada positivo detectado?

No. Si te pones a erradicar con la dispersión que hay de la bacteria tendrías que acabar con la agricultura mallorquina y quitar la Serra de enmedio. Hay cosas que no se van a hacer nunca y pretenderlo es de bobos. Tan tonta no es la Comisión Europea.

¿Cómo debe contenerse para que sin erradicar se evite el contagio de especies sanas?

Vigilando mucho más. La erradicación es de locos, así que contención: vamos a detectar los ejemplares infectados y vamos a quemarlos. Pero para eso debes tener una red espesa de vigilancia y eso quiere decir recursos y planificación. Esto es un plan a largo plazo. Plagas las tenemos continuamente en agricultura y hay maneras y sistemas para poder controlarlas.

Aunque preocupan las medidas que acabe marcando la Comisión Europea, en Italia la bacteria de por sí ha sido devastadora. ¿Qué efectos puede tener en el peor de los casos?

Si fuera agresiva, se propagara y todo esto, como otras enfermedades que viven dentro de la planta, es muy difícil encontrar tratamiento. Vamos a un conflicto a largo plazo en el que hay que ver cómo convivimos con la bacteria con el menor daño posible.

Hasta ahora se había llamado a la calma diciendo que la subespecie de la Xylella detectada aquí no era la misma que en Italia. Ahora esa misma subespecie, la pauca, se ha encontrado en Eivissa. ¿Qué argumentos tenemos para pensar que no va a ser tan agresiva como en Italia?

No tenemos ninguno. Ninguno. Es posible que sea igual de virulenta, que lo sea más o que lo sea menos. Eso se verá al final del verano, antes no. Ahora no lo puedo decir. La plaga está aquí, hay que admitirlo y ver de qué manera minimizamos los daños.

Usted defiende que la Xylella no es sólo un problema agrícola sino también ambiental.

Me refiero sobre todo a un problema paisajístico, especialmente en la Serra de Tramuntana, que está protegida y es patrimonio de la humanidad. Resulta que en el conjunto de la Serra el olivo es una parte fundamental de la personalidad del paisaje y la Xylella está afectando al olivo, y no a los jóvenes, sino a los viejos, a los más monumentales. No es broma.

De la misma manera que el sector agrícola está preocupado por la bacteria, ¿está concienciada la ciudadanía?

Más que la ciudadanía a mí me preocupa el sector hotelero, que es el que aquí maneja la pasta. No podemos dejar al sector hotelero fuera de contexto como si no existiera cuando estamos vendiendo un paisaje, en el que la Serra es fundamental, que se puede ver afectado.

Entonces, ¿cree que la Xylella puede tener consecuencias también en el turismo?

Todo el mundo tiene que contribuir claro, es fundamental. Lo contrario sería desenfocar el problema o acotarlo demasiado.